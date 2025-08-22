Home > मनोरंजन > 24 साल पहले जिस फिल्म को सनी देओल ने बना दिया ब्लॉकबस्टर, उस किरदार के लिए तैयार नहीं थे हीरो

Gadar Throwback Story: सनी देओल की 24 साल पहले आई एक फिल्म ने उन्हें एक पहचान दिला दी। नाम था गदर। लेकिन, क्या आपको पता है इस फिल्म को करने के लिए एक्टर तैयार नहीं थे। शुरुआत में कैसे गाने को नापसंद कि गया। चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी।

August 22, 2025

Sunny Deol Movie: 24 साल पहले, बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म आई जिसे शुरू में कोई खास पसंद नहीं करने वाला था, लेकिन आखिरकार उसने इतिहास रच दिया। फिल्म थी ‘गदर: एक प्रेम कथा’। बात शुरू हुई उस समय से जब सनी देओल के पास फिल्म की स्क्रिप्ट पहुंची। खुद सनी ने माना कि वह पूरी तरह से फिल्म करने के लिए तैयार नहीं थे। हां, आपने सही पढ़ा, एक ऐसे हीरो के लिए जो बाद में इस फिल्म की पहचान बन गया, शुरुआत में उन्हें खुद पर डाउट्स थे।

करोड़ों की कमाई करने वाली फिल्म

डायरेक्टर अनिल शर्मा ने स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई और यह वही मोड़ था जिसने कहानी बदल दी। सनी को लगा कि यह सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि उस दौर की सच्चाई को दिखाने वाली फिल्म होगी। पर हकीकत में, फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब गाने रिलीज हुए। शुरुआती रिव्यूज और टेस्ट ऑडियंस ने गानों को पसंद नहीं किया। कई लोगों ने सोचा कि यह फिल्म फेल होगी।

लेकिन, जैसे ही फिल्म सिनेमाघरों में आई, सबकी धड़कनें तेज हो गईं। गाने अचानक हिट हो गए, और कहानी ने दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ दी। ‘गदर’ बॉक्स ऑफिस पर छा गई और करोड़ों की कमाई के साथ एक ब्लॉकबस्टर बन गई।

मील का पत्थर बनी फिल्म

आज, 24 साल बाद, यह फिल्म न केवल सनी देओल के करियर की मील का पत्थर है, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक अमिट याद बन चुकी है। और सोचिए, अगर सनी उस दिन फिल्म करने के लिए तैयार नहीं होते, तो क्या गदर जैसी कहानी कभी बड़े पर्दे पर दिखती? उनकी हां का नतीजा ये रहा कि 2023 में गदर का सीक्वल भी रिलीज हुआ। जिसमें एक बार फिर वही सितारे नजर आए और लोगों ने 22 साल पहले की कहानी को कनेक्ट किया। इस बार भी फिर जबरदस्त हिट साबित हुई। 

