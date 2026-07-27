सनी देओल ने ‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर सभी माताओं को किया समर्पित, जानें कब होगा रिलीज; एक्टर ने पोस्ट शेयर कर दी अहम जानकारी

सनी देओल ने एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट के साथ अपनी आने वाली फिल्म ‘बंटवारा 1947’ के ट्रेलर लॉन्च की तारीख की घोषणा की. उन्होंने अपनी मां प्रकाश कौर के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की. साथ ही अभिनेता ने कहा कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को सभी मांओं को समर्पित की है.

सनी देओल ने शेयर किया पोस्ट

सोमवार को देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी तस्वीर साझा की, जिसमें वह अपनी मां प्रकाश कौर के साथ दिख रहे हैं. उन्होंने इसे शेयर करते हुए एक नोट लिखा. अभिनेता ने कहा, ‘मेरी मां ही मेरा रब है. मेरा प्यार, मेरा हौसला, मेरी ताकत. ‘बंटवारा 1947′ मैं अपनी मां और दुनिया की हर मां को समर्पित करता हूं. मैं पार्टीशन 1947 अपनी मां और दुनिया की हर मां को समर्पित करता हूं. ट्रेलर कल आएगा.’

फिल्म के बारे में

फिल्म ‘बंटवारा 1947’ प्यार, त्याग और हिम्मत पर आधारित है, साथ ही इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक की इंसानी कीमत को भी दिखाती है. इसके पोस्टर और दो टीज़र पहले ही इसकी इमोशनल कहानी की एक झलक दिखा चुके हैं. अब कल यानी 28 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा.

कब रिलीज होगी फिल्म?

यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में दुर्गावती देवी (माई) के रोल में शबाना आज़मी, सिकंदर मिर्ज़ा के रोल में सनी देओल , हमीदा बेगम के रोल में प्रीति जी ज़िंटा, जावेद मिर्ज़ा के रोल में करण देओल, हबीब अनवर के रोल में अली फ़ज़ल और याकूब खान के रोल में अभिमन्यु सिंह हैं. इस फिल्म में संतोषी और देओल लगभग तीन दशक बाद फिर से साथ काम कर रहे हैं.

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