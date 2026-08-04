गदर वाले 'तारा सिंह' का यू-टर्न?...सनी देओल के 'पाकिस्तान मेरी मौसी' वाले बयान पर भड़के फैन्स, पूछने लगे तीखे सवाल; जानें पूरा मामला!

बॉलीवुड के ‘गदर’ स्टार सनी देओल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘बटवारा 1947’ (Batwara 1947) के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं. हाल ही में रविवार को पटना में फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां सनी देओल ने कुछ ऐसा कह दिया कि अब वह हर तरफ चर्चा का विषय बन गए हैं. फिल्म के बारे में बात करते समय जब एक पत्रकार ने उनसे पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर सवाल किया, तो एक्टर ने कूटनीतिक और ऐतिहासिक जवाब देते हुए राजनीतिक विवादों से किनारा कर लिया. लेकिन उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया और जनता के बीच तीखी बहस छिड़ गई है कि क्या भारत के दुश्मन देश को इस तरह की संज्ञा देना सही है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी.

‘पाकिस्तान मेरी मौसी है’

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सनी देओल से सीधा सवाल किया कि, ‘आप एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान को कैसे देखते हैं?’ इस सवाल का जवाब देते हुए सनी देओल ने कहा, ‘यह वहां पर शूट नहीं किया गया है, यह हिंदुस्तान में शूट किया गया है.’ इसके बाद उन्होंने दोनों देशों के बीच विभाजन से पहले के साझा इतिहास का जिक्र किया और अपने पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का एक पुराना और चर्चित बयान दोहराया.

सनी ने धर्मेंद्र के हवाले से कहा, ‘हम ‘फील्स’ की बातें नहीं करते क्योंकि पूरा मुल्क एक ही था. जैसा कि पापा (धर्मेंद्र) ने कहा था कि ‘यह मेरी मां है और वह मेरी मौसी है’, यह तो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं. हम सब एक तरह से हैं तो जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं से.’ अभिनेता का यह बयान सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई.

राजनीति से दूर रहकर सिर्फ कहानियां कहने पर जोर

इन तीखे सवालों और राजनीतिक विवादों से खुद को दूर रखते हुए सनी देओल ने स्पष्ट किया कि वह एक अभिनेता और फिल्म मेकर हैं, राजनेता नहीं. उन्होंने कहा कि उनका मकसद राजनीति में उलझना नहीं बल्कि बेहतरीन कहानियां दर्शकों तक पहुंचाना है. उन्होंने आगे कहा, ‘मैं उस सब में ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन हम एक्टर्स हैं, वी आर मेकर्स. हम कहानियां चुनते हैं और कहानियां बनाते हैं. उसको फिर हम यहां-वहां, राजनीतिक रूप से नहीं लेकर जाते हैं और ना जाना चाहते हैं. इसलिए मैं उस सबकी बात ही नहीं करूंगा.’ एक्टर ने साफ कर दिया कि वह अपनी एक्टिंग और फिल्मों के जरिए अपनी बात रखना चाहते हैं, न कि किसी राजनीतिक बयानबाजी में फंसना चाहते हैं.

During the promotion of actor Sunny Deol’s upcoming movie Batwara 1947, a journalist asked him, How do you see Pakistan as a nation? Sunny Deol replied, If India is my mother, then Pakistan is my mother’s sister – my aunt. We are all connected to each other. Pakistan has always… pic.twitter.com/VzfP8e6Hiv — Saffron Chargers (@SaffronChargers) August 3, 2026

सनी देओल के बयान पर भड़के फैन्स

बता दें कि पाकिस्तान का इतिहास भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने और प्रॉक्सी वार खेलने का रहा है. पाकिस्तान समर्थित आतंकी गतिविधियों के कारण भारत के हजारों निर्दोष नागरिकों और वीर जवानों ने अपनी जान गंवाई है. देश के एक बड़े वर्ग का मानना है कि पाकिस्तान को आज भी भारत का प्रत्यक्ष दुश्मन देश माना जाता है, जो लगातार भारत विरोधी साजिशें रचता रहता है.

यही वजह है कि इंटरनेट यूजर्स ने वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि ‘आखिर सनी देओल ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं?’ देश के प्रति अपनी फिल्मों में जान झोंक देने वाले ‘तारा सिंह’ (सनी देओल) का यह कहना कि ‘पाकिस्तान भारत की मौसी है’, कई फैंस और देशवासियों को रास नहीं आ रहा है. लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिस देश ने भारत को हमेशा दर्द दिया और हजारों मासूमों की जान ली, उसे इस तरह से पारिवारिक रिश्ते से जोड़ना या परिवार की संज्ञा देना कितना सही है?

क्या है फिल्म ‘बटवारा 1947’ की कहानी?

बात अगर उनकी आने वाली फिल्म की करें तो ‘बटवारा 1947’ का निर्देशन जाने-माने निर्देशक राजकुमार संतोषी ने किया है. इस फिल्म के जरिए राजकुमार संतोषी और सनी देओल लगभग 30 साल बाद एक बार फिर साथ काम कर रहे हैं. इससे पहले दोनों ने ‘घायल’ (1990), ‘दामिनी’ (1993) और ‘घटक’ (1996) जैसी ब्लॉकबस्टर और यादगार फिल्में दी हैं. यह फिल्म असगर वजाहत के 1989 के प्रसिद्ध नाटक ‘जिस लाहौर नी वेख्या, ओ जम्या ए नी’ पर आधारित है. फिल्म की कहानी एक ऐसे शादीशुदा जोड़े (सनी देओल और प्रीति जिंटा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक तरफ भारत की आजादी का जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन देश का ‘बटवारा’ होने के कारण उन्हें पाकिस्तान पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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