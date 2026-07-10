Ikka First Review Out: ‘धुरंधर’ के बाद Akshay Khanna का फिर धमाका! नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई Sunny Deol की ‘इक्का’,पढ़ें रिव्यू

Ikka First Review Out: बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल ने इस साल फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के जरिए बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी की थी. देशभक्ति के जज्बे से भरपूर इस फिल्म ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. अब सनी देओल अपने फैंस के लिए एक और बड़े प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि ओटीटी पर देखने को मिलेगा.

सनी देओल ने नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘इक्का’ से अपना ओटीटी डेब्यू किया है. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा के निर्देशन और निर्माण में बनी ये फिल्म एक कोर्टरूम लीगल थ्रिलर है, जिसे लेकर रिलीज से पहले ही लोगों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई थी. फिल्म आज यानी 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है और इसके साथ ही इसका पहला रिव्यू भी सामने आ गया है.

‘इक्का’ को मिला शानदार पहला रिव्यू (Ikka First Review Out)

एक्टर से फिल्म क्रिटिक बने कुलदीप गढ़वी ने ‘इक्का’ का फर्स्ट रिव्यू शेयर किया है. उन्होंने सनी देओल की इस फिल्म को एक दमदार कोर्टरूम थ्रिलर बताया है, जिसमें सस्पेंस, इमोशन और बेहतरीन एक्टिंग का जबरदस्त संतुलन देखने को मिलता है.

कुलदीप के मुताबिक, करीब 2 घंटे 19 मिनट लंबी ये फिल्म लोगों को शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखती है. उन्होंने इसे एक ऐसी कहानी बताया जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर करती है.

सनी देओल और अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ

कुलदीप गढ़वी ने ‘इक्का’ को 4.5 स्टार देते हुए फिल्म की कहानी और कलाकारों के एक्टिंग की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि फिल्म के कोर्टरूम सीन्स में मनोवैज्ञानिक तनाव और सस्पेंस को बेहद प्रभावी तरीके से पेश किया गया है, जिससे हर खुलासा लोगों पर गहरा असर छोड़ता है. उन्होंने सनी देओल की परफॉर्मेंस को उनके हाल के वर्षों की बेहतरीन अदाकारी में से एक बताया. उनके मुताबिक, सनी हर कोर्टरूम सीन में अपने दमदार अंदाज, इमोशन और स्क्रीन प्रेजेंस से छा जाते हैं. वहीं अक्षय खन्ना की एक्टिंग की भी खूब सराहना की गई. उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, संवाद अदायगी और किरदार का तेवर फिल्म को और मजबूत बनाता है.

क्लाइमेक्स बना फिल्म की सबसे बड़ी ताकत

फिल्म के आखिरी हिस्से यानी क्लाइमेक्स को भी रिव्यू में खास तौर पर सराहा गया है. कुलदीप गढ़वी ने बताया कि निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने कोर्टरूम ड्रामा को बेहद बारीकी और पकड़ के साथ पेश किया है.

फिल्म की रफ्तार शुरुआत से अंत तक बनी रहती है. सस्पेंस धीरे-धीरे बढ़ता है और इमोशनल ड्रामा कहानी को और प्रभावशाली बना देता है. कोर्टरूम ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और दमदार अभिनय पसंद करने वाले दर्शकों के लिए ‘इक्का’ एक दिलचस्प अनुभव साबित हो सकती है.

‘इक्का’ की स्टार कास्ट (ikka star cast)

नेटफ्लिक्स की इस फिल्म में सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना, दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम और संजीदा शेख जैसे शानदार कलाकार नजर आ रहे हैं. दमदार स्टार कास्ट और रोमांचक कहानी की वजह से ‘इक्का’ को नेटफ्लिक्स के चर्चित प्रोजेक्ट्स में शामिल किया जा रहा है.