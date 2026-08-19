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बंद कमरे में आखिर क्या हुआ? अब गोविंदा को तलाक नहीं देंगी सुनीता, अटपटा जवाब- बर्थडे मनाने आई थी

गोविंदा और सुनीता के बीच अब तलाक नहीं होगा. पत्नी सुनीता ने तलाक का केस फैमिली कोर्ट में वापस ले लिया है.

By: JP Yadav | Published: August 19, 2026 3:39:54 PM IST

बंद कमरे में आखिर क्या हुआ? अब गोविंदा को तलाक नहीं देंगी सुनीता, अटपटा जवाब- बर्थडे मनाने आई थी
बंद कमरे में आखिर क्या हुआ? अब गोविंदा को तलाक नहीं देंगी सुनीता, अटपटा जवाब- बर्थडे मनाने आई थी


एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा बुधवार (19 अगस्त, 2026) को मुंबई के एक फैमिली कोर्ट में अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ देखी गईं. इससे एक्टर गोविंदा के साथ उनकी शादी को लेकर नई अटकलें शुरू हो गईं. वहीं फैमिली कोर्ट के बाहर पैपराज़ी ने उनसे पूछा कि वह कोर्ट में क्यों थीं तो सुनीता ने जवाब दिया- बर्थडे मनाने आई थी’ उधर, अब पता चला है कि चिंता की कोई बात नहीं है. गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने कहा कि सब लोग डर क्यों रहे हैं? सुनीता ने गोविंद के साथ तलाक का अपना केस वापस ले लिया है. यह तो खुशी की बात है. 

खबरों के मुताबिक, सुनीता ने 5 दिसंबर, 2024 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत गोविंदा के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर, क्रूरता और साथ छोड़कर चले जाने का आरोप लगाया था. कोर्ट में सुनीता के व्यवहार के बारे में बात करते हुए शशि ने आगे कहा कि वह इतने गुस्से में दिखीं कि सबको लगा होगा कि कोई समस्या हुई है, लेकिन अब दोनों के बीच सब ठीक है. उधर, सुनीता से संपर्क करने की कोशिश की गई तो कोई जवाब नहीं मिला. 

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यहां पर बता दें कि गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं – टीना आहूजा (37) और यशवर्धन (29).

Tags: govinda
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