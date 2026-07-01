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Govinda Love Affair: शादी के बाद भी गोविंदा के थे कई अफेयर? पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा

Govinda Love Affair: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ अपनी शादी के बारे में खुलकर बात करने की वजह से सुनीता आहूजा एक बार फिर चर्चा में हैं. रितेश देशमुख और फराह खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सज़ा' में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुईं.

By: Heena Khan | Published: July 1, 2026 3:48:03 PM IST

गोविंदा और सुनीता आहूजा
गोविंदा और सुनीता आहूजा


Govinda Love Affair: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ अपनी शादी के बारे में खुलकर बात करने की वजह से सुनीता आहूजा एक बार फिर चर्चा में हैं. रितेश देशमुख और फराह खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ में एक कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुईं सुनीता ने अपने दशकों पुराने रिश्ते में आई चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की. शो के एक हिस्से में, फराह खान ने एक हेडलाइन पढ़कर सुनाई जिसमें सुनीता का यह बयान था कि वह “गोविंदा जैसा पति पाने के बजाय गोविंदा जैसा बेटा पाना पसंद करेंगी.” इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनीता ने कहा कि गोविंदा के कई अफ़ेयर होने के बावजूद वह उनके साथ खड़ी रहीं.

गोविंदा के जीवन में कई लड़कियां आईं 

उन्होंने कहा, “प्यार में आपको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है. ची-ची (गोविंदा का निकनेम) के जीवन में कई अफ़ेयर रहे. खैर, हीरो और हीरोइन ऐसी चीजें करते ही हैं. इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद, मुझे लगता है कि मैं उनके जैसा बेटा पाने की हकदार हूं.” बाद में एपिसोड में, रितेश देशमुख ने सुनीता की एक और पुरानी बात का ज़िक्र किया: “जब तक पति-पत्नी साथ हैं, अपनी नज़रों से शूट करें. लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति रिश्ते में आता है, तो उनके घुटनों पर गोली मार दें.”

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अलग रहते हैं दोनों पति पत्नी 

इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनीता ने मज़ाक में गोविंदा से कहा, “अगर आप सुन रहे हैं, ची-ची, तो ध्यान से सुनिए. गोली घुटनों पर तभी लगती है जब कोई आपकी ज़िंदगी में आता है. मैं झूठ नहीं बोल रही थी. मैं तो मुंबई में भी नहीं थी. मैं खाटू श्याम गई हुई थी, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि मैंने ही उन्हें गोली मारी थी.” गोविंदा और सुनीता की शादी 1987 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं – बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा. इस जोड़े की शादी को लंबे समय से बॉलीवुड की सबसे मज़बूत शादियों में से एक माना जाता रहा है, हालांकि सुनीता ने पहले इंटरव्यू में बताया था कि अलग-अलग लाइफस्टाइल और रूटीन की वजह से वे अभी अलग-अलग घरों में रहते हैं.

इस साल की शुरुआत में, यह जोड़ा तलाक की अटकलों के केंद्र में भी आ गया था, जब ऐसी खबरें आईं कि वे अलग होने वाले हैं. हालांकि, बाद में परिवार के करीबी लोगों ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया और न तो गोविंदा और न ही सुनीता ने किसी अलगाव की घोषणा की है.

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Tags: bollywoodgovindagovinda wifelove affair
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