Shahrukh Khan की बाहों में जाने को बेताब हैं गोविंदा की बीवी? One Night Stand के लिए चुना किंग खान

Sunita Ahuja Shahrukh Khan: सुनीता आहूजा ने एक बार फिर अपनी बेबाक पर्सनैलिटी और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बारे में बिना किसी शक के जवाब देकर सबका ध्यान खींचा है. Why Not with MNL Season 3 के एक रैपिड-फायर सेगमेंट के दौरान, गोविंदा की पत्नी से शाहरुख खान, शाहिद कपूर और हर्षवर्धन राणे में से किसी एक को मज़ेदार तरीके से चुनने के लिए कहा गया था.

वन-नाइट स्टैंड से जुड़ा था सवाल

सवाल एक काल्पनिक वन-नाइट स्टैंड से जुड़ा था, और सुनीता ने अपनी पसंद बताने में ज़्यादा समय नहीं लगाया. उन्होंने तुरंत शाहरुख खान को चुना और साफ़ कर दिया कि सुपरस्टार ही उनकी पहली पसंद रहेंगे. उनका जवाब अब बॉलीवुड फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है, खासकर इसलिए क्योंकि सुनीता पहले भी शाहरुख खान और उनकी स्क्रीन पर्सनैलिटी के लिए अपनी तारीफ़ के बारे में खुलकर बात कर चुकी हैं.

‘मेरी प्रायोरिटी शाहरुख खान होंगे’- सुनीता

जब तीन नाम बताए गए, तो सुनीता आहूजा ने शाहरुख खान को चुना. कहा जाता है कि उन्होंने जवाब दिया कि उनसे चाहे कुछ भी पूछा जाए, शाहरुख ही उनकी पहली प्रायोरिटी होंगे. यह हल्का-फुल्का जवाब उनके पर्सनल रिश्तों के बारे में कोई सीरियस बयान देने के बजाय एक रैपिड-फायर बातचीत का हिस्सा था. सुनीता के जवाब ने फिर भी सुपरस्टार के लिए उनकी पुरानी तारीफ़ को दिखाया. यह पल पिछले कई कमेंट्स से भी मेल खाता है जिनमें उन्होंने शाहरुख खान के बारे में, खासकर फिल्मों में उनकी गहरी रोमांटिक इमेज के बारे में गर्मजोशी से बात की है.

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सुनीता पहले भी शाहरुख की डर का ज़िक्र कर चुकी हैं

सुनीता आहूजा ने पहले भी प्यार और पज़ेसिवनेस के बारे में बात करते हुए 1993 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर डर में शाहरुख खान के किरदार राहुल मेहरा का ज़िक्र किया था. इंस्टेंट बॉलीवुड के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, उन्होंने फिल्म में शाहरुख के किरदार को उस तरह के गहरे प्यार के उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जिसे वह रोमांस से जोड़ती हैं. उन्होंने खुद को अपने पति गोविंदा और उनके बच्चों के लिए भी पज़ेसिव बताया. इसलिए उनका यह नया रैपिड-फायर जवाब शाहरुख के लिए उनकी उस तारीफ़ के संदर्भ में आया है जो उन्होंने पहले भी ज़ाहिर की है.