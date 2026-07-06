Home > मनोरंजन > Lock Upp में सुनीता आहूजा का फूटा गुस्सा, बोलीं ‘सूप गाय के पेशाब जैसा है’; कश्मीरा शाह ने कहा- जो टॉर्चर करे, उसकी लाइफ हेल कर दो

Lock Upp में सुनीता आहूजा का फूटा गुस्सा, बोलीं ‘सूप गाय के पेशाब जैसा है’; कश्मीरा शाह ने कहा- जो टॉर्चर करे, उसकी लाइफ हेल कर दो

हाल ही के एक एपिसोड में सुनीता भावुक हो गईं और कहा कि वह अब शो में नहीं रह सकतीं. उन्हें जो खाना दिया गया, उससे वह खुश नहीं थीं और उन्होंने उस दिन खाना खाने से मना कर दिया. उन्होंने को-होस्ट रितेश देशमुख से यह भी कहा कि वह अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहती हैं. अब कश्मीरा शाह ने इंस्टाग्राम पर अपनी आंटी से जुड़े इस भावुक पल पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने अपना समर्थन जताया और उनसे 'मजबूत बने रहने' की अपील की है.

By: Anshika thakur | Last Updated: July 6, 2026 6:27:28 PM IST

Sunita Ahuja emotional in Lock Upp
Sunita Ahuja emotional in Lock Upp


Sunita Ahuja: एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अभी रियलिटी शो ‘लॉक अप’ का हिस्सा हैं. हाल ही के एक एपिसोड में सुनीता भावुक हो गईं और कहा कि वह अब शो में नहीं रह सकतीं. उन्हें जो खाना दिया गया, उससे वह खुश नहीं थीं और उन्होंने उस दिन खाना खाने से मना कर दिया. उन्होंने को-होस्ट रितेश देशमुख से यह भी कहा कि वह अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहती हैं. अब कश्मीरा शाह ने इंस्टाग्राम पर अपनी आंटी से जुड़े इस भावुक पल पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने अपना समर्थन जताया और उनसे ‘मजबूत बने रहने’ की अपील की है.

कश्मीरा ने क्या कहा

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‘लाफ्टर शेफ़्स’ के सेट से तस्वीरें शेयर करते हुए जहां दस साल बाद सुनीता और उनके बीच सुलह हुई. कश्मीरा ने उनके लिए एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा. इसमें लिखा था, “मामी, मजबूत बनी रहो. तुम अकेली नहीं हो हम सब तुम्हारे साथ हैं. किसी को भी तुम्हें कमजोर या दुखी महसूस न करने दो. चाहे असल जिंदगी हो या रील लाइफ, खुद के प्रति सच्ची रहो और जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब दो. उन्हें दिखाओ कि मुश्किल हालात असल में कैसे होते हैं.”

उन्होंने आगे कहा “तुम्हारी ‘डेविल्स एंजल’ तुम्हारी रक्षा के लिए यहां है और मैं वादा करती हूं कि मैं किसी को भी तुम्हें नीचा दिखाने या रुलाने नहीं दूंगी. मुझे पता है कि तुम उन्हें जवाब देने में सक्षम हो, फिर भी तुम चुप रहती हो क्योंकि तुम घर वापस जाना चाहती हो. मेरी सलाह है कि अपनी बात पर डटी रहो और हिम्मत न हारो; जो भी तुम्हें शो में परेशान कर रहा है, उसके लिए जिंदगी मुश्किल बना दो. मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी.”

‘लॉक अप’ में क्या हुआ?

शो में सातवें दिन परोसे गए खाने से सुनीता नाराज थीं और उन्होंने उसे खाने से मना कर दिया; कई दूसरे कंटेस्टेंट्स ने भी खाना नहीं खाया. उन्होंने कहा कि उन्हें हल्के में लिया जा रहा है क्योंकि वे विरोध नहीं कर रहे हैं. अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनीता ने कहा, “क्या अब हमें खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी? आप सभी को मेरा साथ देना चाहिए. मेरे बच्चे भी भूखे हैं. सूप का स्वाद गोमूत्र जैसा है. इसमें कुछ गंदगी भी मिली हुई है.”

बाद में, उन्होंने रितेश के साथ अपनी चिंताएं साझा कीं और रोते हुए कहा कि वह अपने बच्चों से मिलने के लिए शो छोड़ना चाहती हैं. रितेश ने उन्हें गले लगाया और भरोसा दिलाया कि वह बाद में इस मामले पर उनसे विस्तार से बात करेंगे. टास्क खत्म होने के बाद, उन्हें जेल लौटते हुए देखा गया.

कुछ दिन पहले, सुनीता ने शो पर कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा, “जब मैं ‘लाफ्टर शेफ्स’ में गई, तो 14 या 15 साल बाद कृष्णा और मेरे बीच सुलह हुई. मैंने उसके बच्चों को भी नहीं देखा था जो अब नौ साल के हैं जबकि मैंने कृष्णा को अपने बच्चे की तरह पाला-पोसा था. लेकिन कश्मीरा बहुत अच्छी इंसान है. वह मेरे पैरों में गिर गई, रोई और माफी मांगी. मैं भी रोने लगी मैं उन्हें 14 साल बाद देख रही थी. कश्मीरा मेरे पैरों में गिरकर बोली, ‘सॉरी, मुझसे गलती हो गई,’ और उसने माना कि गलती उसकी थी.”

सुनीता ने पहले कृष्णा और उनके परिवार से दूरी बना ली थी. कहा जाता है कि वह कश्मीरा शाह के एक पुराने ट्वीट से नाराज थीं जिसमें “पैसों के लिए नाचने वाले लोगों” का जिक्र था. क्योंकि उन्हें लगा कि यह बात गोविंदा के बारे में कही गई थी. 2024 में सुनीता ने यह भी बताया था कि वह ‘द कपिल शर्मा शो’नहीं देखती थीं क्योंकि उसमें कृष्णा आते थे. हालांकि, जब हाल ही में गोविंदा के पैर में गलती से गोली लग गई, तो कृष्णा और कश्मीरा उनसे मिलने अस्पताल गए, जिससे उनके बीच लंबे समय से चली आ रही अनबन खत्म होने का संकेत मिला.

Tags: Govinda wife Sunita Ahujasunita ahujaSunita Ahuja Lock Upp
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