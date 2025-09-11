Home > मनोरंजन > टीवी > क्या शादी में ईमानदार नहीं थे गोविंदा? पत्नी सुनीता आहूजा ने Tv पर सोनाली बेंद्रे को लेकर कह दी यह बड़ी बात

क्या शादी में ईमानदार नहीं थे गोविंदा? पत्नी सुनीता आहूजा ने Tv पर सोनाली बेंद्रे को लेकर कह दी यह बड़ी बात

सुनीता आहूजा ने पिछले कुछ समय में अलग-अलग इंटरव्यू दिए हैं. जहां उन्होंने पति गोविंदा संग रिश्ते पर कई बातें कही हैं. वहीं, अब सुनीता ने टीवी पर गोविंदा और सोनाली बेंद्रे को लेकर बड़ी बात कह दी है.

Published By: Prachi Tandon
Published: September 11, 2025 08:05:00 IST

Sunita Ahuja on Sonali Bendre: 90 के पॉपुलर एक्टर और सुपरस्टार गोविंदा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए अक्सर ही लाइमलाइट का हिस्सा बने रहते हैं. बीते कुछ समय में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी खूब सुर्खियों का हिस्सा बनी हैं. सुनीता ने कुछ ऐसे इंटरव्यू और बयान दिए हैं जिसकी वजह से ऐसी अफवाहें उड़ने लगी थीं गोविंदा और उनकी पत्नी का तलाक होने जा रहा है. लेकिन, गणेश चतुर्थी को सुनीता आहूजा और गोविंदा साथ नजर आए. जिसके बाद तलाक कीअफवाहें शांत हो गईं. वहीं, अब सुनीता आहूजा ने टीवी पर आकर गोविंदा के को-एक्ट्रेसेस संग रिश्तों और सोनाली बेंद्रे को लेकर ऐसी बात बोल दी है, जिसने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं.

हर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करते थे गोविंदा!

सुनीता आहूजा हाल ही में पति पत्नी और पंगा शो पर पहुंची थीं. जहां उन्होंने पति गोविंदा का को-एक्ट्रेसेस संग कैसा रिश्ता रहता था, इसपर खुलासा कर डाला. दरअसल, शो के होस्ट मुनव्वर फारुकी डांस के लिए सुनीता आहूजा को स्टेज पर खींचने की कोशिश करते हैं. जिसपर सुनीता कहती हैं, ‘मैं तेरी बीवी नंबर 1 थोड़े हूं जो मेरे साथ डांस कर रहा है.’ इसके बाद सुनीता अपने पति की फ्लर्ट की आदत पर बोलती हैं और कहती हैं गोविंदा ने लगभग हर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट किया है.

सोनाली बेंद्रे पर सुनीता आहूजा ने क्या कहा? 

View this post on Instagram

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

सुनीता आहूजा आगे कहती हैं, लेकिन सोनाली बेंद्रे ही अकेली एक्ट्रेस थीं जिनसे उन्होंने कभी फ्लर्ट नहीं किया. सुनीता आहूजा की बात सुनकर सभी कंटेस्टेंट जोड़ियां हैरान रह जाती हैं. वहीं, सोनाली बेंद्रे भी यह सुनकर शर्माने लगती हैं. बता दें, मुनव्वर फारुकी के साथ सोनाली बेंद्रे भी पति, पत्नी और पंगा शो होस्ट करती हैं.

सुनीता आहूजा ने गोविंदा को वफादारी में दी रेटिंग

सुनीता आहूजा से जब गोविंदा को रिश्ते में वफादारी पर रेटिंग देने के लिए कहा गया तो हीरो नंबर 1 की पत्नी ने उन्हें कम रेटिंग दी. जी हां, सुनीता ने पति, पत्नी और पंगा शो में गोविंदा को उनकी भूलने की आदत और जिम्मेदारी निभाने के लिए 10 में से 7 रेटिंग दी. वहीं, जब रिश्ते में वफादारी की बात आई तो सुनीता ने पति को 10 में से 6 रेटिंग ही दी. हालांकि, इसके बाद सुनीता आहूजा ने गोविंदा के गानों पर डांस भी किया और कंटेस्टेंट्स के साथ जमकर मस्ती भी की.

