जब मरी हुई बेटी लेकर नदी किनारे पहुंचे गोविंदा…पत्नी सुनीता की गोद में तोड़ा था दम, रूह कंपा देगी ये कहानी

सुनीता आहूजा ने अभिनेता गोविंदा के खिलाफ अपना तलाक का केस वापस ले लिया है. कई महीनों से उनकी शादी में दिक्कतों की खबरें आ रही थीं. हम आपको इस कपल की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी बता रहे हैं, जब उनकी एक तीन महीने की बेटी का निधन हो गया था. अभिनेता अपनी मरी हुई बेटी को नदी किनारे लेकर पहुंचे थे. फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक्टर चौंक गए. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

दूसरे बच्चे की हुई थी मौत

गोविंदा और सुनीता आहूजा के दो बच्चे हैं. उनकी पहली संतान के रूप में 1989 में बेटी टीना आहूजा (नर्मदा) का जन्म हुआ. टीना के बाद कपल के घर एक और बेटी का जन्म हुआ, लेकिन वह प्रीमेच्योर* थी और महज तीन महीने की उम्र में उसका निधन हो गया था. इस घटना ने गोविंदा और सुनीता को गहरे सदमे में डाल दिया था. इस दुखद घटना के कुछ वर्षों बाद 1997 में उनके बेटे यशवर्धन आहूजा का जन्म हुआ था.

सुनीता आहूजा की गोद में तोड़ा था दम

सुनीता आहूजा ने अपने YouTube चैनल पर उषा काकड़े के साथ बातचीत के दौरान अपनी दूसरी बेटी को खोने का दर्द साझा किया था. उन्होंने बताया था कि उनकी एक बेटी का जन्म समय से पहले हुआ था और करीब तीन महीने तक उन्होंने उसे अपनी गोद में रखा, लेकिन बच्ची के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए थे. सुनीता के मुताबिक, एक रात अचानक बच्ची को सांस लेने में परेशानी होने लगी. हालत बिगड़ने पर उनकी नन्ही बेटी ने उनकी गोद में ही दम तोड़ दिया.

जब मरी हुई बेटी को नदी किनारे लेकर पहुंचे गोविंदा

गोविंदा ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के उस बेहद दर्दनाक दौर को याद किया था. एक्टर ने बताया कि उन्होंने अपनी मां की सलाह मानी और नवरात्रि के नौवें दिन अपनी नवजात बेटी के पार्थिव शरीर को नदी किनारे ले गए. रास्ते में उनकी नजर एक महिला पर पड़ी, जो अपनी गोद में छोटे बच्चे को लेकर भीख मांग रही थी. गोविंदा के मुताबिक, जब उस महिला ने उनकी गोद में बेजान बच्ची को देखा तो वह घबराकर वहां से चली गई. इस घटना ने उन्हें जिंदगी की विडंबना को बेहद करीब से महसूस कराया. उन्होंने बताया था कि स्टारडम और दौलत के बावजूद इंसान कभी-कभी खुद को बेहद असहाय महसूस करता है, जबकि मुश्किल हालात में जी रहा कोई व्यक्ति भी उससे कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर स्थिति में नजर आ सकता है.

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