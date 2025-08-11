मुस्लिम लड़की के प्यार में पागल हो गया था ये सुपरस्टार, परिवार ने 9 साल बाद दी रिश्ते को मंजूरी…तब जाकर हासिल हुई मोहब्बत की मंजिल

Sunil Shetty: बॉलीवुड में प्यार और शादी को लेकर अक्सर हलचल देखने को मिलती है। ब्रेकअप और तलाक की खबरे बॉलीवुड में आम बात है। इसी फिल्मी दुनिया में एक ऐसा सुपरस्टार था, जिसने अपने प्यार के लिए कुछ महीनों और सालों का नहीं बल्कि 9 साल का लंबा इंतजार किया था। सुनिल शेट्टी जो फिल्मी दुनिया के साथ-साथ बिजनेस की दुनिया का भी एक बड़ा बादशाह है। 90 के दशक में दिलों पर राज करने वाले शुनिल आज अपना 64वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं।

9 साल के इंतजार के बाद हुई शादी

सुनील शेट्टी ने साल 1992 में बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने फिल्म बलवान से डेब्यू किया था। शाहरुख खान और आमिर खान जैसे स्टार्स के साथ उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सुनिल शेट्टी बड़े पर्दे पर एक्शन हीरो हुआ करते थे, लेकिन असल जिंदगी में वह एक रोमांटिक हीरो के तौर पर काम किया था। सुनील शेट्टी ने 1991 में मोनिशा कादरी के साथ शादी की थी। मोनिशा कादरी आज माना शेट्टी बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनसे शादी के लिए 9 सालों का लंबा इंतजार एक्टर ने किया था। इस दौरान वह लगातार अपने परिवार को माना से शादी करने के लिए मनाते रहे। आज 34 साल के लंबे सफर के बाद वह खुशी से एकसाथ रह रहे हैं।

केक शॉप से हुई थी लव स्टोरी की शुरूआत