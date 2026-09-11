‘क्या दिग्गज सितारे इनके भरोसे शो चलाएंगे?’ KBC में स्टैंड-अप कॉमेडियन की एंट्री पर भड़के सुनील पाल, बिग बी को दे डाली तीखी चेतावनी!

Sunil Pal Questions Amitabh Bachchan KBC Over Comedians: अमिताभ बच्चन के पॉपुलर शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ (KBC 18) के सेट पर एक ऐसा बवाल खड़ा हो गया है जिसने पूरी इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया है. महानायक अमिताभ बच्चन के इस फैमिली क्विज़ शो में जब स्टैंड-अप कॉमेडियन गौरव कपूर, गौरव गुप्ता और वरुण ग्रोवर को पैपराज़ी के कैमरे में कैद किया गया, तो हर तरफ इन्हीं के चर्चे होने लगे. लेकिन इस स्पॉटिंग से जितने चर्चे शो के फैंस के बीच हुए, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी पुराने कॉमेडियन सुनील पाल के दिल में सुलग उठी. सुनील पाल का पारा इस बात पर हाई हो गया कि आखिर परिवार के साथ देखे जाने वाले इतने बड़े और साफ-सुथरे मंच पर ऐसे चेहरों को क्यों बुलाया जा रहा है जिन्हें वे ‘गाली-गलौज’ वाले यूट्यूबर्स मानते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने मेकर्स के साथ-साथ सीधे अमिताभ बच्चन से भी सवाल पूछ डाला कि क्या देश के सबसे बड़े सुपरस्टार को अब अपना शो चलाने के लिए ऐसे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा?

बिग बी के शो पर भड़के सुनील पाल, कह डाली ये बड़ी बात

सुनील पाल ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए वीडियो में बिना किसी का नाम लिए इशारों-इशारों में जमकर खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से चैनल और मेकर्स को समझा रहे हैं कि शो पर ऐसे लोगों की एंट्री बैन होनी चाहिए जो अपनी भाषा के लिए जाने जाते हैं. अमिताभ बच्चन को टार्गेट करते हुए सुनील ने बच्चों और बुजुर्गों के शो को देखने का हवाला दिया और कहा कि कम से कम बच्चों की मानसिकता का तो ख्याल रखना चाहिए. उनका साफ कहना था कि परिवार के साथ टीवी स्क्रीन पर बैठने वाले शो में इस तरह के मेहमानों का आना सही नहीं है.

’15वां सवाल दुनिया आपसे पूछेगी’ – सुनील पाल की तीखी चेतावनी

वीडियो में सुनील पाल ने केबीसी के फॉर्मेट पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि शो में तो आप कंटेस्टेंट से 14 सवाल पूछते हैं, लेकिन जनता अब आपको कटघरे में खड़ा करके 15वां सवाल खुद पूछेगी. उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि क्या अमिताभ बच्चन जैसे लीजेंड्री कलाकार को अब अपना शो चलाने के लिए इन नए जमाने के कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स के भरोसे रहना पड़ रहा है? सुनील का यह अंदाज साफ दिखा रहा था कि वे इस कास्टिंग से कितने ज्यादा खफा हैं.

पहले भी खड़े कर चुके हैं ऐसे सवाल

यह कोई पहला मौका नहीं है जब सुनील पाल ने केबीसी की मेहमान नवाजी पर सवाल उठाए हों. इससे पहले भी वे समय रैना जैसे स्टैंड-अप कॉमेडियन को इस मंच पर बुलाए जाने को लेकर अपनी आपत्ति जता चुके हैं. ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ विवाद और प्रणित मोर से जुड़े मुद्दों के वक्त भी सुनील ने खुलकर बात की थी और उन प्लेटफॉर्म्स पर निशाना साधा था जो ऐसे विवादित या गाली-गलौज वाली भाषा इस्तेमाल करने वाले कलाकारों को बढ़ावा देते हैं.

‘सोचना पड़ेगा’ थीम वाले शो पर बड़ा सवालिया निशान

केबीसी का यह 18वां सीजन इन दिनों ‘सोचना पड़ेगा’ की थीम के साथ ऑन एयर चल रहा है, जहां एक तरफ ज्ञान और पैसों का खेल दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इन मेहमानों की एंट्री ने एक नई बहस छेड़ दी है. एक तरफ जहां फैंस गौरव कपूर, गौरव गुप्ता और वरुण ग्रोवर को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं, वहीं सुनील पाल के इन बयानों ने इंडस्ट्री में एक अलग ही कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है कि आखिर टीवी और यूट्यूब की दुनिया का यह मेल कितना सही है.

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