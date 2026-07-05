समय रैना ने ‘India’s Got Latent 2’ में एंट्री के लिए सुनील पाल को दिए ₹25 लाख? सामने आया बड़ा दावा, सच्चाई पर सस्पेंस बरकरार

Sunil Pal Samay Raina controversy: मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल और इंटरनेट सेंसेशन समय रैना के बीच हुई तीखी बहस ने अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील पाल ने दावा किया है कि उन्हें रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ में हिस्सा लेने के लिए 25 लाख रुपये का भारी-भरकम ऑफर दिया गया था.

सुनील पाल को रैना की IGL 2 में शामिल होने के लिए ₹25 लाख की पेशकश किए

सुनील पाल जो मॉडर्न ‘रोस्टिंग कल्चर’ के लंबे समय से और खुलकर आलोचक रहे हैं, उन्होंने हमेशा ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ के साफ-सुथरी भाषा वाले फ़ॉर्मेट की आलोचना की है. हालांकि मुंबई में पैपराज़ी से बात करते हुए, ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ के विनर ने समय रैना के साथ हुई एक बातचीत का जिक्र किया‌ जो एक बड़े इनविटेशन के बारे में थी.

सुनील पाल के मुताबिक ऑफर की गई रकम काफी अच्छी थी लेकिन OTT शो में गाली-गलौज न करने के बारे में कोई बात नहीं हुई थी. सुनील पाल ने मीडिया को बताया, “उन्होंने ₹25 लाख देने की बात कही, लेकिन मैंने कहा, ‘मैं गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा’.”

बातचीत के दौरान फोटोग्राफरों ने पाल का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि आलिया भट्ट और शरवरी जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स जो अपनी फिल्म ‘अल्फा’ के प्रमोशन के लिए सीजन 2 के ग्रैंड प्रीमियर में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे उन्होंने भी कोई आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल नहीं की थी.

अपने अंदाज के मुताबिक सुनील पाल ने यह सफाई नहीं मानी बल्कि उन्होंने आलिया भट्ट पर तीखा और कविता के अंदाज में तंज कसा. सुनील पाल और समय रैना के बीच अनबन कोई नई बात नहीं है. कहा जाता है कि यह झगड़ा 2025 में ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के पहले सीजन के दौरान शुरू हुआ था, जब पाल ने यहां तक कह दिया था कि कुछ मॉडर्न स्टैंड-अप कॉमेडियन को अश्लीलता फैलाने के लिए फटकार लगाई जानी चाहिए.