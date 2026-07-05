Home > मनोरंजन > समय रैना ने ‘India’s Got Latent 2’ में एंट्री के लिए सुनील पाल को दिए ₹25 लाख? सामने आया बड़ा दावा, सच्चाई पर सस्पेंस बरकरार

समय रैना ने ‘India’s Got Latent 2’ में एंट्री के लिए सुनील पाल को दिए ₹25 लाख? सामने आया बड़ा दावा, सच्चाई पर सस्पेंस बरकरार

सुनील पाल के मुताबिक ऑफर की गई रकम काफी अच्छी थी लेकिन OTT शो में गाली-गलौज न करने के बारे में कोई बात नहीं हुई थी. सुनील पाल ने मीडिया को बताया, "उन्होंने ₹25 लाख देने की बात कही, लेकिन मैंने कहा, 'मैं गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा'."

By: Anshika thakur | Last Updated: July 6, 2026 1:49:39 PM IST

Sunil Pal Samay Raina controversy
Sunil Pal Samay Raina controversy


Sunil Pal Samay Raina controversy: मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल और इंटरनेट सेंसेशन समय रैना के बीच हुई तीखी बहस ने अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील पाल ने दावा किया है कि उन्हें रियलिटी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ में हिस्सा लेने के लिए 25 लाख रुपये का भारी-भरकम ऑफर दिया गया था.
 

सुनील पाल को रैना की IGL 2 में शामिल होने के लिए ₹25 लाख की पेशकश किए 

 
सुनील पाल जो मॉडर्न ‘रोस्टिंग कल्चर’ के लंबे समय से और खुलकर आलोचक रहे हैं, उन्होंने हमेशा ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ के साफ-सुथरी भाषा वाले फ़ॉर्मेट की आलोचना की है. हालांकि मुंबई में पैपराज़ी से बात करते हुए, ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ के विनर ने समय रैना के साथ हुई एक बातचीत का जिक्र किया‌ जो एक बड़े इनविटेशन के बारे में थी.
 
सुनील पाल के मुताबिक ऑफर की गई रकम काफी अच्छी थी लेकिन OTT शो में गाली-गलौज न करने के बारे में कोई बात नहीं हुई थी. सुनील पाल ने मीडिया को बताया, “उन्होंने ₹25 लाख देने की बात कही, लेकिन मैंने कहा, ‘मैं गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा’.”
 
बातचीत के दौरान फोटोग्राफरों ने पाल का ध्यान इस बात की ओर दिलाया कि आलिया भट्ट और शरवरी जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स जो अपनी फिल्म ‘अल्फा’ के प्रमोशन के लिए सीजन 2 के ग्रैंड प्रीमियर में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे उन्होंने भी कोई आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल नहीं की थी.
 
अपने अंदाज के मुताबिक सुनील पाल ने यह सफाई नहीं मानी बल्कि उन्होंने आलिया भट्ट पर तीखा और कविता के अंदाज में तंज कसा. सुनील पाल और समय रैना के बीच अनबन कोई नई बात नहीं है. कहा जाता है कि यह झगड़ा 2025 में ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के पहले सीजन के दौरान शुरू हुआ था, जब पाल ने यहां तक कह दिया था कि कुछ मॉडर्न स्टैंड-अप कॉमेडियन को अश्लीलता फैलाने के लिए फटकार लगाई जानी चाहिए.
 
बाद में समय ने अपने ‘स्टिल अलाइव’ एक्ट के दौरान पलटवार करते हुए पाल को “इनसिक्योर और फ्रस्ट्रेटेड” बताया. हाल ही में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर सीजन 2 के लॉन्च के दौरान यह दुश्मनी फिर से भड़क गई जब समय ने पाल के ही एक वायरल जोक को दोहराकर उन पर निशाना साधा.

Tags: India Got Latent OTT show dramaSamay Raina comedy roast controversystand up comedy India controversy 2026Sunil Pal interview viral statementSunil Pal Samay Raina controversySunil Pal vs Samay Raina feud
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे...

July 5, 2026

आकांक्षा चमोला के ग्लैमरस पार्टी लुक्स

July 5, 2026

रणवीर सिंह की 6 फ्लॉप फिल्में

July 5, 2026

अरशद वारसी की ये फिल्में न करें मिस

July 5, 2026

एक T20I मैच में किस भारतीय गेंदबाज ने लुटाए सबसे...

July 5, 2026

Monsoon Skin Care: चिपचिपी त्वचा का परमानेंट इलाज

July 5, 2026
समय रैना ने ‘India’s Got Latent 2’ में एंट्री के लिए सुनील पाल को दिए ₹25 लाख? सामने आया बड़ा दावा, सच्चाई पर सस्पेंस बरकरार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

समय रैना ने ‘India’s Got Latent 2’ में एंट्री के लिए सुनील पाल को दिए ₹25 लाख? सामने आया बड़ा दावा, सच्चाई पर सस्पेंस बरकरार
समय रैना ने ‘India’s Got Latent 2’ में एंट्री के लिए सुनील पाल को दिए ₹25 लाख? सामने आया बड़ा दावा, सच्चाई पर सस्पेंस बरकरार
समय रैना ने ‘India’s Got Latent 2’ में एंट्री के लिए सुनील पाल को दिए ₹25 लाख? सामने आया बड़ा दावा, सच्चाई पर सस्पेंस बरकरार
समय रैना ने ‘India’s Got Latent 2’ में एंट्री के लिए सुनील पाल को दिए ₹25 लाख? सामने आया बड़ा दावा, सच्चाई पर सस्पेंस बरकरार