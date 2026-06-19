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Bollywood: फटे पुराने कपड़े पहन फुटपाथ पर सोया ये बॉलीवुड एक्टर! ऐसे ही नहीं फैंस के दिलों में घर कर गए सुपरस्टार

Bollywood: गुत्थी का करेक्टर प्ले कर लाखों लोगों की दिलों की धड़कन बनने वाले सुनील ग्रोवर ने लोगों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देख हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएँ. सोशल मीडिया पाए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Heena Khan | Published: June 19, 2026 7:48:29 AM IST

sunil grover viral video
sunil grover viral video


Bollywood: गुत्थी का करेक्टर प्ले कर लाखों लोगों की दिलों की धड़कन बनने वाले सुनील ग्रोवर ने लोगों का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसे देख हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएँ. सोशल मीडिया पाए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिस वायरल वीडियो में वो एक गरीब शख्स की तरह सड़क किनारे फुटपाथ पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं. अपने पसंदीदा कलाकार को ऐसी हालत में देखकर फैंस एक पल के लिए सोच में चले गए. लेकिन, जब इस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी सामने आई, तो हर कोई दंग रह गया. 

तारे जमीन पर- सुनील ग्रोवर 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनील ग्रोवर ने ये वीडियो खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. वीडियो में रात के समय सड़क किनारे फुटपाथ पर कई आम लोग सोते हुए दिख रहे हैं, उन्हीं के बीच सुनील ग्रोवर भी शांति से सो रहे हैं. शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहने सुनील ने फुटपाथ पर एक साधारण सी चादर बिछाई है और बिना किसी दिखावे या VIP ट्रीटमेंट के गहरी नींद में सो रहे हैं. इतना ही नहीं वीडियो पोस्ट करते हुए सुनील ग्रोवर ने एक प्यारा सा कैप्शन लिखा: जिसमे लिखा हुआ था ;तारे ज़मीन पर’ (Stars on Earth). सुनील के इस अंदाज़ से फैंस बहुत प्रभावित हुए हैं और वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कुछ लोग उनके सादेपन की तारीफ़ कर रहे हैं, तो कुछ उनके ज़मीन से जुड़े स्वभाव की सराहना कर रहे हैं.

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ऐसे ही नहीं लोगों की धड़कन हैं सुनील 

बता दें कि अक्सर सुनील ग्रोवर अपने सोशल मीडिया पर ऐसे मज़ेदार और अनोखे वीडियो शेयर करते रहते हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देख लोगों को अलग ही पाजिटिविटी का अहसास होता है. कभी वह सड़क किनारे स्टॉल पर चाय बनाते हुए दिखते हैं, तो कभी सब्ज़ियां बेचते हुए नज़र आते हैं. इस नए वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बावजूद सुनील ज़मीन से जुड़े हुए हैं.

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Tags: sunil groverviral video
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