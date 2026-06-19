कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का अनोखा अंदाज, गंगा किनारे चादर पर आराम फरमाते आए नजर, फैंस ने की तारीफ

Sunil Grover Viral Video: कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने अपनी बेहतरीन कॉमेडी और मिमिक्री से लोगों को अपना फैन बना रखा है. वे अपने काम के दम पर लोगों के दिलों पर राज करते हैं. वे अक्सर अपनी सादगी को लेकर चर्चा में रहते हैं. एक बार फिर वे इसी कारण चर्चा में हैं. एक्टर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जो लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में वे बिना किसी लग्जरी और दिखावे के जमीन पर खुले आसमान के नीचे सोते नजर आए. वे गंगा नदी के किनारे सिर्फ एक चादर बिछाए सो रहे थे. उनका ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वे सुनील ग्रोवर की सादगी की सराहना कर रहे हैं.

कहा जा रहा है कि ये वीडियो ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर शूट किया गया है. सुनील ग्रोवर यहां पहुंचे थे और प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव ले रहे थे. उन्होंने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘तारे जमीन पर’ और इसके साथ उन्होंने अपनी फिल्म ‘गुड बॉय’ का गाना ‘जय काल महाकाल’ लगाया था.

वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनील ग्रोवर रात के अंधेरे में नदी के किनारी जमीन पर चादर बिछाए सो रहे हैं. उन्होंने चादर के नीचे की तरफ चप्पल उतारी हुई थीं. उनके शांति भरे ये पल देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गए और हर तरफ उनकी सादगी की चर्चा होने लगी. सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

जमकर कमेंट्स कर रहे यूजर्स

सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद लोग तारीफ कर रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद व शुभकामनाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि सुनील ग्रोवर कमाल के कलाकार हैं और उनके फेवरेट कलाकार हैं. एक ने लिखा कि आपके इसी स्वभाव के कारण लोग आपको काफी पसंद करते हैं. किसी ने उन्हें दुनिया का बेस्ट एक्टर बताया, तो किसी ने उनकी वीडियो के कैप्शन की तारीफ की.

पहले भी चर्चा में रही सुनील की सादगी

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सुनील ग्रोवर अपनी सादगी के कारण चर्चा में हों. इससे पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे सड़क के किनारे लगे नल पर कपड़े धोते नजर आए थे. इससे पहले वे एक बार गांव की खूबसूरती का आनंद लेते भी नजर आए थे.