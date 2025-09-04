Home > मनोरंजन > Kapil Sharma Show में Oops Moment का शिकार हुआ ये कॉमेडियन, खुली ड्रेस देख हंसी नहीं रोक पाए दर्शक

Kapil Sharma Show में Oops Moment का शिकार हुआ ये कॉमेडियन, खुली ड्रेस देख हंसी नहीं रोक पाए दर्शक

Sunil Grover Oops Moment: द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट पर सुनील ग्रोवर का मजेदार ऊप्स मोमेंट वायरल हो गया। डांस करते समय उनकी ड्रेस अचानक खुल गई, जिस पर वहां बैठे सभी लोग हंस-हंस कर लोट पोट हो गए।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 4, 2025 15:51:43 IST

Sunil Grover
Sunil Grover

Kapil Sharma Show: द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Sharma Show) हमेशा से ही दर्शकों को हंसी से लोटपोट करता रहा है। इस बार सुनील ग्रोवर का एक ऐसा मजेदार ऊप्स मोमेंट (Oops Moment) सामने आया जिसने सबको हैरान भी किया और हंसने पर मजबूर भी।

असल में, शो के एक सेगमेंट में सुनील एक सोबो (South Bombay) गर्ल का किरदार निभा रहे थे। सीन के लिए उन्हें ग्रीन टॉवल ड्रेस के तौर पर पहनाया गया था। जब वह मंच पर डांस कर रहे थे, तभी अचानक उनकी टॉवल खुल गई और उनका पूरा लुक सबके सामने आ गया। सुनील ने तुरंत चतुराई दिखाते हुए टॉवल सिर पर रख लिया और स्टेज से बाहर भाग निकले।

Arjun Kapoor की बहन का छलका दर्द, बोलीं-आंटियां मुझे घूरती थीं, पिता बोनी कपूर के तलाक पर कही इतनी बड़ी बात

यहां देखें वीडियो

View this post on Instagram

A post shared by Team Kapil Sharma (@team.kapilsharma)



शो में आए गेस्ट हंसते हंसते हुए पागल

यह नजारा देखकर कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) हंसी रोक नहीं पाए। वहीं, मंच पर मौजूद जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) थोड़े असहज दिखाई दिए। मंजोत सिंह (Manjot Singh), जो उनके साथ डांस कर रहे थे, उन्होंने भी चेहरा छुपा लिया। दर्शकों के लिए यह पल वाकई बेहद मजेदार रहा।

छोटा-सा टॉप पहन यह कैसे बैठीं भोजपुरी हसीना, कैमरा में कैप्चर हो गया ‘प्राइवेट पार्ट’

फैंस के जबरदस्त रिएक्शन

हालांकि, यह सीन नेटफ्लिक्स (Netflix) पर टेलीकास्ट हुए एपिसोड में एडिट कर दिया गया था, लेकिन शो की टीम ने इसे इंस्टाग्राम पर ब्लूपर के तौर पर शेयर किया। सुनील ने कैप्शन में लिखा-“When you’re performing live… anything can happen. Blooper alert, but the laughs never stop!” फैंस ने इस क्लिप पर खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं। किसी ने कहा- “सुनील ग्रोवर को अपना अलग शो मिलना चाहिए”, तो किसी ने लिखा- “ये जरूर स्क्रिप्टेड होगा, लेकिन भाई दोबारा मत करना।”

Tags: kapil sharmakapil sharma showkapil sharma show netflixthe great indian kapil sharma show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
Kapil Sharma Show में Oops Moment का शिकार हुआ ये कॉमेडियन, खुली ड्रेस देख हंसी नहीं रोक पाए दर्शक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Kapil Sharma Show में Oops Moment का शिकार हुआ ये कॉमेडियन, खुली ड्रेस देख हंसी नहीं रोक पाए दर्शक

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kapil Sharma Show में Oops Moment का शिकार हुआ ये कॉमेडियन, खुली ड्रेस देख हंसी नहीं रोक पाए दर्शक
Kapil Sharma Show में Oops Moment का शिकार हुआ ये कॉमेडियन, खुली ड्रेस देख हंसी नहीं रोक पाए दर्शक
Kapil Sharma Show में Oops Moment का शिकार हुआ ये कॉमेडियन, खुली ड्रेस देख हंसी नहीं रोक पाए दर्शक
Kapil Sharma Show में Oops Moment का शिकार हुआ ये कॉमेडियन, खुली ड्रेस देख हंसी नहीं रोक पाए दर्शक
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?