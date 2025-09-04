Kapil Sharma Show में Oops Moment का शिकार हुआ ये कॉमेडियन, खुली ड्रेस देख हंसी नहीं रोक पाए दर्शक

Kapil Sharma Show: द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Sharma Show) हमेशा से ही दर्शकों को हंसी से लोटपोट करता रहा है। इस बार सुनील ग्रोवर का एक ऐसा मजेदार ऊप्स मोमेंट (Oops Moment) सामने आया जिसने सबको हैरान भी किया और हंसने पर मजबूर भी।

असल में, शो के एक सेगमेंट में सुनील एक सोबो (South Bombay) गर्ल का किरदार निभा रहे थे। सीन के लिए उन्हें ग्रीन टॉवल ड्रेस के तौर पर पहनाया गया था। जब वह मंच पर डांस कर रहे थे, तभी अचानक उनकी टॉवल खुल गई और उनका पूरा लुक सबके सामने आ गया। सुनील ने तुरंत चतुराई दिखाते हुए टॉवल सिर पर रख लिया और स्टेज से बाहर भाग निकले।

यहां देखें वीडियो







शो में आए गेस्ट हंसते हंसते हुए पागल

यह नजारा देखकर कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) हंसी रोक नहीं पाए। वहीं, मंच पर मौजूद जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) थोड़े असहज दिखाई दिए। मंजोत सिंह (Manjot Singh), जो उनके साथ डांस कर रहे थे, उन्होंने भी चेहरा छुपा लिया। दर्शकों के लिए यह पल वाकई बेहद मजेदार रहा।

फैंस के जबरदस्त रिएक्शन

हालांकि, यह सीन नेटफ्लिक्स (Netflix) पर टेलीकास्ट हुए एपिसोड में एडिट कर दिया गया था, लेकिन शो की टीम ने इसे इंस्टाग्राम पर ब्लूपर के तौर पर शेयर किया। सुनील ने कैप्शन में लिखा-“When you’re performing live… anything can happen. Blooper alert, but the laughs never stop!” फैंस ने इस क्लिप पर खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं। किसी ने कहा- “सुनील ग्रोवर को अपना अलग शो मिलना चाहिए”, तो किसी ने लिखा- “ये जरूर स्क्रिप्टेड होगा, लेकिन भाई दोबारा मत करना।”