मशहूर अभिनेता देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का निधन, 70 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर देव आनंद के बेटे एक्टर सुनील आनंद का लंदन में हार्ट अटैक से निधन हो गया. उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. इस दुखद खबर को देव आनंद की पोती और सुनील आनंद की भतीजी जीना नारंग ने पुष्टि की. एक स्टेटमेंट में, उन्होंने परिवार के लिए प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की क्योंकि वे इस नुकसान से दुखी हैं.

परिवार ने क्या बताया?

परिवार की तरफ से जारी किए गय बयान में कहा गया, ‘बहुत भारी मन से हमारा परिवार सुनील आनंद के गुज़र जाने का दुख मना रहा है. हमें आपके प्यार, दुआओं और सपोर्ट से सुकून मिला है, जिसके लिए हम सच में शुक्रगुजार हैं. हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि इस मुश्किल समय में हम सब प्राइवेसी बनाए रखें.’

कौन थे सुनील आनंद?

स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में देव आनंद और एक्टर कल्पना कार्तिक के घर जन्मे सुनील आनंद ने US में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1984 में अपने पिता के साथ फिल्म ‘ आनंद और आनंद’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि, यह फिल्म, जिसमें देव आनंद भी थे, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही.

सुनील आनंद का फिल्मी करियर

सुनील आनंद ने दो और फिल्मों में काम किया ‘कार थीफ’ और ‘मैं तेरे लिए’ , जिसमें मीनाक्षी शेषाद्रि उनके साथ थीं. हालांकि, दोनों में से कोई भी फिल्म उनके एक्टिंग करियर को फिर से शुरू नहीं कर पाई. एक्टिंग से दूर होने के बाद, सुनील ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर रहे और मुंबई में अपने पिता के प्रोडक्शन बैनर, नवकेतन फिल्म्स को मैनेज करने लगे.

हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर सितारों में से एक देव आनंद का 2011 में 88 साल की उम्र में निधन हो गया था. सुनील के परिवार में उनके परिवार वाले हैं, जिन्होंने इस मुश्किल समय में प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की है.

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