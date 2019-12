नई दिल्ली. बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सुनील शेट्टी की फिटनेस को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. अब नाडा (NADA) के अधिकारियों को उम्मीद है कि देश में सुनील शेट्टी ब्रांड एंबेसडर बनने के बाद के खेल को डोपिंग से साफ रख सकते हैं. इस साल 150 से अधिक एथलीट डोप टेस्ट में फेल हुए हैं, बॉडीबिल्डर के एक तिहाई लोगों में डोपिंग मिली है. टोक्यो ओलंपिक खेलों से पहले यह देश के लिए खतरा है क्योंकि महज 8 महीने ही टोक्यो ओलंपिक को बचे हैं.

नाडा के महानिदेशक नवीन अग्रवाल ने कहा कि शेट्टी की सेलिब्रिटी स्थिति किसी भी पूर्व या वर्तमान खिलाड़ी की तुलना में अधिक है और यह अधिक असरकारक होगी. हमारा मानना है कि सुनील शेट्टी की स्थिति एक अभिनेता के रूप में डोपिंग का संदेश देने के लिए सही होगी क्योंकि डोपिंग खुद के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है.

वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) ने नाडा को इस साल की शुरुआत में ही सस्पेंड कर दिया था. अब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने एथलीट्स से जो सैंपल एकत्र किए हैं उनकी जांच देश से बाहर होगी.

Actor Suniel Shetty has been appointed as brand ambassador of National Anti-Doping Agency(NADA) (file pic) pic.twitter.com/CJD9xArNtS

— ANI (@ANI) December 10, 2019