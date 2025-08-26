Suniel Shetty Anger On Mimicry Artist: बॉलीवुड एक्टर सुनिल शेट्टी इंडस्ट्री से सबसे कुल स्टार्स में से एक माने जाते हैं। लेकिन इन दिनों एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक्टर एक मिमिक्री आर्टिस्ट पर गुस्से से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं।

सुनिल शेट्टी का वीडियो हुआ वायरल

दरअसल हाल ही में सुनिल शेट्टी भोपाल के करोंद इलाके में आयोजित एक इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान एक मिमिक्री आर्टिस्ट सुनील शेट्टी की आवाज और अंदाज की नकल करने लगा। जिसे देख एक्टर गुस्से से लाल हो गए। एक्टर यह देख कर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए। जिसके बाद एक्टर ने आर्टिस्ट को खरी खोटी सुना दी। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं।

एक्टर ने आर्टिस्ट को लगाई फटकार

वायरल वीडियो में मिमिक्री आर्टिस्ट सुनील शेट्टी की पॉपूलर फिल्म के डायलॉग्स बोलते हुए नजर आए। वह एक्टर के अंदाज की कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनकी यह चीज एक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक्टर ने बेहद गुस्से में कहा-कब से यह भाईसाहब अलग-अलग तरह के डायलॉग बोल रहे थे। जो मेरी आवााज है ही नहीं, मैंने कभी भी इतनी घटिया मिमिक्री नहीं देखी है। उन्होंने आगे कहा कि- जब सुनिल शेट्टी बोलता है, तो मर्द की तरह बोलता है। यह तो एक बच्चे की तरह बोल रहा था। आपको खराब नकल नहीं करनी चाहिए।







सुनिल शेट्टी की फटकार के बाद आर्टिस्ट ने माफी मांगते हुए कहा कि- माफ कर दीजिय सर, मैं आपकी मिमिक्री करने की कोशिश नहीं कर रहा था। इस पर सुनिल शेट्टी ने कहा कि- कोशिश भी मत करों, सुनिल शेट्टी बनने में अभी काफी समय है। पीछे बाल बांधने से कुछ भी नहीं होता है। सुनिल ने आगे कहा कि- लगता है सुनील शेट्टी की एक्शन फिल्में देखी नहीं है इसने। कभी भी कोशिश मत करना बच्चे।

Suniel Shetty की नकल करना पड़ गया भारी, मिमिक्री आर्टिस्ट फूट पड़ा एक्टर का गुस्सा, फिर लोगों ने लगा दी क्लास!

फैन्स ने दिया ऐसा रिएक्शन

एक्टर का ऐसा रिएक्शन देखकर यूजर्स भी हैरान हैं। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा-धडकन फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया… तू कल भी बतमीज था और आज भी बतमीज है। एक और यूजर ने लिखा-स्टेज पर एक बड़े कलाकार को छोटे कलाकार की सरे आम बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ये घमंड के अलावा कुछ नहीं है और कहावत है कि घमंडी का सिर नीचा। एक ने कमेंट कर लिखा-ऐसे लोकल मिमिक्री आर्टिस्ट ही तुम्हें लोकल स्टेज पर जिंदा रखे हुए हैं लास्ट कौन सी मूवी थी अपने दम पर सुपरहिट ?