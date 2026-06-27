15 महीने की नातिन करती है पीएम मोदी की पूजा, लगाती है लड्डू का भोग! सुनील शेट्टी बोले- ‘कोई तो जादुई बात है उनमें’

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी अपने नई फिल्म वेलकम टू द जंगल के रिलीज को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं. हाल ही में एक्टर का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 15 महीने की नातिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह देखती है. सुनील शेट्टी ने बताया कि अथिया शेट्टी और केएल राहुल की बेटी इवारा को जब से मोदी जी के बारे में बताया है वो सुबह-सुबह पीएम मोदी की तस्वीर के आगे मिठाई चढ़ाती हैं और उनका नाम जप भी करती हैं. हालांकि सुनील ने क्लीयर किया कि ऐसा करने के लिए 15 महीने की बच्ची को किसी ने नहीं कहा, पर वो ऐसा करती है तो जरूर पीएम मोदी में कोई जादुई बात तो होगी.

पीएम मोदी के प्रशंसक हैं सुनील?

सुनील शेट्टी ने अपने ताजा इंटरव्यू में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी सराहना की. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं. एक्टर ने कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा लेकिन मैं लीडर की बात कर रहा हूं. अगर आपको कोई प्रेरित करता है तो मुझे वो प्रेरित करते हैं. जितना मैं अपने देश से प्यार करता हूं, उतना ही मैं अपने लीडर से प्यार करता हूं. उनमें कुछ तो बात है.

पीएम मोदी को भगवान मानती है नातिन

वेलकम टू द जंगल के को-एक्टर सुनील शेट्टी ने बताया कि उनकी 15 महीने की नातिन की किताब में साईं बाबा के बगल में नरेंद्र मोदी की तस्वीर है. एक बार एयरपोर्ट पर उसकी नैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताया. अब अथिया की बेटी रोजान सुबह उठकर साईं बाबा की किताब खोलती है और मोदी जी-मोदी जी चैंट करती है. एक्टर ने कहा कि घर में गणपति की मूर्ति के आगे रखे भोग के लड्डू लाकर पीएम मोदी की फोटो को खिलाती है.

हालांकि एक्टर ने कहा कि मैंने नहीं बोला है उसको, न उनकी मां ने बोला है, लेकिन वो मोदी जी बोलती रहती है इसलिए कुछ तो ऐसा होगा उनमें.

Sunil Shetty revealed that his 15‑month‑old granddaughter has a picture of Narendra Modi in a book next to Sai Baba. She performs Modi’s pooja, even offering laddus to his photo from a Ganesh Ji mandir because he is seen as divine. This shows just how far Bollywood has fallen pic.twitter.com/wTxfc5OdGa — r (@bekhayalime) June 26, 2026

कैसी दिखती है अथिया-केएल की बेटी?

जब से अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने अपनी बेटी इवारा को वेलकम किया है, सुनील शेट्टी अक्सर इंटरव्यू में उसके बारे में बातें करते नजर आते हैं. फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल अथिया जैसी दिखती है, वो अथिया की दूसरी कॉपी है. मैं अपना ज्यादातर खाली समय उसी के साथ बिताता हूं. सुनील शेट्टी ने बताया था कि सुबह 530 से 7 बजे तक नहाने के बाद अपनी पोती के साथ समय बिताना नहीं भूलते, जिसे वो अपनी लाइफ के सबस खुशनुमा और संतोषजनक पल बताते हैं. वो इवारा को प्यार से घर की लक्ष्मी कहते हैं.

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