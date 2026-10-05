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Sunidhi Chauhan के सूरत Concert में ऐसा क्या हुआ? क्या सच में डांसर्स के Outfit से जुड़ा है विवाद, या मामला कुछ और ही है…!

Sunidhi Chauhan Surat Concert Controversy: सुनीता चौहान के सूरत कॉन्सर्ट में डांसर्स के आउटफिट पर बजरंग दल ने आपत्ति जताई. आयोजकों ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे फ्री पास न मिलने के बाद किया गया ड्रामा बताया.

By: Kajal Jain | Published: October 5, 2026 5:20:37 PM IST

Sunidhi Chauhan के सूरत Concert में ऐसा क्या हुआ? क्या सच में डांसर्स के Outfit से जुड़ा है विवाद, या मामला कुछ और ही है...!
Sunidhi Chauhan के सूरत Concert में ऐसा क्या हुआ? क्या सच में डांसर्स के Outfit से जुड़ा है विवाद, या मामला कुछ और ही है...!


Sunidhi Chauhan Surat Concert Controversy: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सुनीता चौहान (Sunidhi Chauhan) इन दिनों अपने धमाकेदार लाइव शोज की वजह से सुर्खियों में हैं, लेकिन उनका सूरत कॉन्सर्ट एक बड़े विवाद में घिर गया है. हाल ही में उनके ‘आई एम होम इंडिया टूर’ (I Am Home India Tour) की शुरुआत सूरत के ग्रैंड फेरोहर से हुई, जहां उनके एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ने फैंस का दिल जीत लिया. लेकिन कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर डांसर्स द्वारा पहने गए आउटफिट्स को लेकर बजरंग दल (Bajrang Dal) ने तीखी आपत्ति जताई है. बजरंग दल का आरोप है कि परिवारों और बच्चों के सामने इस तरह के कपड़े पहनना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और यह ‘कल्चरल वॉयलेशन’ है. हालांकि, इस पूरे विवाद पर पलटवार करते हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे सिर्फ ‘फ्री पास’ न मिलने पर फैलाया गया ड्रामा बताया है.

सूरत कॉन्सर्ट से शुरू हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा

सुनीता चौहान का यह कॉन्सर्ट उनके नए टूर का हिस्सा था, जो 3 अक्टूबर को सूरत के पाल इलाके में स्थित ग्रैंड फेरोहर में आयोजित किया गया था. इस शो में सुनीता ने हवा में लगभग 30 फीट ऊपर एक कुर्सी पर बैठकर धमाकेदार एंट्री ली थी. ‘डांस पे चांस’ जैसे सुपरहिट गानों पर उनकी हाई-ऑक्टेन परफॉर्मेंस और उनके दो बार बदले गए ग्लैमरस पॉप-स्टार स्टाइल आउटफिट्स ने महफिल लूट ली. फैंस ने सोशल मीडिया पर इस शो के वीडियोज खूब शेयर किए, लेकिन इन्हीं वायरल वीडियोज ने एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया.

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सिंगर के पहनावे पर बजरंग दल ने जताई आपत्ति

कॉन्सर्ट के वीडियो वायरल होने के बाद सूरत ईस्ट डिवीजन के बजरंग दल कोऑर्डिनेटर अभिषेक राजपूत ने मंच पर डांस कर रहे क्रू के पहनावे पर कड़ी आपत्ति जताई. उनका कहना था कि वे किसी कलाकार या कला के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ऐसे कल्चरल इवेंट्स जहां परिवार, महिलाएं और छोटे बच्चे मौजूद होते हैं, वहां शालीनता और ड्रेसिंग के सही स्टैंडर्ड्स (standards) का ध्यान रखा जाना चाहिए. उनका तर्क था कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को हमारी परंपराओं पर हावी नहीं होने देना चाहिए और वे इस सिलसिले में ऑर्गेनाइजर्स से भी बात करने वाले हैं.

ऑर्गेनाइजर्स ने लगाए गंभीर आरोप

बजरंग दल के विरोध और बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए शो के ऑर्गेनाइजर ‘साची इवेंट्स’ के अजितेश कुमार ने इन सभी आरोपों को कड़ाई से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि देश में हर नागरिक को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की पूरी आजादी है और कानून कोई विशेष ड्रेस कोड तय नहीं करता है. उन्होंने यह भी साफ किया कि सुनीता चौहान पहले भी अपने शोज में ऐसे ही आउटफिट्स पहनती रही हैं. ऑर्गेनाइजर ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि जो लोग इवेंट के लिए फ्री पासेस हासिल करने में नाकाम रहे, वे ही अब सोशल मीडिया पर इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट और ड्रामा कर रहे हैं.

सिंगर की चुप्पी और सोशल मीडिया पर बहस

इस पूरे विवाद के बीच अभी तक खुद सिंगर सुनीता चौहान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां उनके फैंस उनके गानों और स्टेज परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आउटफिट्स की च्वॉइस को लेकर एक तीखी बहस छिड़ गई है. यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले शहरों में उनके शोज पर इस कंट्रोवर्सी का क्या असर पड़ता है.

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Tags: Sunidhi Chauhan
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