Box Office: वीकएंड पर ‘दृश्यम 3’ का दिखा दम, ‘चांद मेरा दिल’ और ‘करुप्पु’ का बढ़ा कलेक्शन, जानिए अन्य फिल्मों की कमाई

इन दिनों थिएटर्स में रोमांटिक, एक्शन से लेकर ऐतिहासिक जॉनर की फिल्में दिखाई जा रही हैं. दर्शकों का खूब मनोरंजन हो रहा है. रविवार के दिन फिल्मों के कलेक्शन में बढ़त देखने को मिली है. ‘चांद मेरा दिल’, ‘दृश्यम 3’ से राजा शिवाजी तक ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. चलिए जानते हैं किस फिल्म ने कितनी कमाई की.

‘चांद मेरा दिल’ ने वीकएंड पर किया कमाल

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की रोमांटिक फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ धीरे-धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाती दिख रही है. इस फिल्म ने वीकएंड पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर 4.35 करोड़ रुपये. वहीं इसने शनिवार 3.75 करोड़ रुपये कमाए थे. आपको बता दें कि इस फिल्म ने अभी तक तीन दिनों में कुल 11.10 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म का कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आ रहा है.

‘दृश्यम 3’ ने कैसा रहा वीकएंड?

साउथ स्टार मोहनलाल की फिल्म ‘दृश्यम 3’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. इस फिल्म ने रविवार के दिन 13.95 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें, तो इसने अभी तक चार दिनों में 54.55 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

वीकएंड पर ‘करुप्पु’ का दिखा दम

साउथ अभिनेता सूर्या की फिल्म ‘कुरुप्पु’ सिनेमाघरों में छाई हुई है. इस फिल्म ने रविवार के दिन यानी 10वें दिन 16.74 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 148.55 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

‘पति पत्नी और वो दो’ की भी बढ़ी कमाई

आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 3.25 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने अभी तक कुल 36.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में आयुष्मान खुराना के अलावा सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकार नजर आए हैं.



‘राजा शिवाजी’ ने कितनी कमाई?

फिल्म ‘राजा शिवाजी’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 24 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 1.30 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने अभी तक कुल 92.07 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में रितेश देशमुख. जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार नजर आए हैं.