Sumona Chakravarti: सालों से इस भयानक दर्द से जूझ रही थी कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन ‘बीवी’! अब एक्ट्रेस ने बयां किया अपना सबसे मुश्किल दौर

मशहूर एक्ट्रेस और कॉमेडियन सुमोना चक्रवर्ती पिछले कुछ समय से लाइमलाइट से दूर थीं. अब उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी असल वजह बताई है. सुमोना ने खुलासा किया है कि बीते 4 मई को उनकी एक बड़ी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वो रिकवर कर रही थीं.

सुमोना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी सेहत से जुड़ा एक इमोशनल और बेहद जरूरी अपडेट शेयर किया है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘लंबे समय बाद वापसी करते हुए खुशी हो रही है. पिछले दो महीनों से मैं बिल्कुल गायब थी और दुनिया से कटी हुई थी. मैंने जानबूझकर सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी. दरअसल, बीते 4 मई को मेरी एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis) की सर्जरी हुई थी. दुर्भाग्य से, पिछले कई सालों से इसे मैनेज करने की तमाम कोशिशों के बावजूद यह बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने पिछले दो महीने खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से संभालने और ठीक करने में बिताए हैं. आज मैं पूरी ईमानदारी से कह सकती हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं.’ सुमोना ने इस मुश्किल वक्त में उनका ख्याल रखने के लिए अपने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें ‘फरिश्ता’ बताया. उन्होंने लिखा कि वो जिंदगी भर उनकी शुक्रगुजार रहेंगी.

क्यों शेयर की ये बात?

अपनी सेहत को लेकर खुलकर बात करने की वजह बताते हुए सुमोना ने लिखा, ‘मैं यह सब किसी पब्लिसिटी या सहानुभूति (sympathy) के लिए शेयर नहीं कर रही हूं, बल्कि इसलिए बता रही हूं क्योंकि इस पूरे अनुभव ने जिंदगी को लेकर मेरा नजरिया पूरी तरह बदल दिया है.’

सुमोना ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि कैसे इस हेल्थ केयर ने सोशल मीडिया और लाइफ को लेकर उनकी सोच को बदला है. उन्होंने लिखा, ‘एक वक्त था जब मैं वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम को पूरी तरह डिलीट कर देना चाहती थी, लेकिन फिर समझ आया कि ऐसा करना प्रैक्टिकल नहीं है। आखिरकार, मैं अभी पहाड़ों पर संन्यास लेने तो नहीं जा रही हूं. मेरी अपनी नौकरी है, परिवार है, दोस्त हैं और एक पूरी जिंदगी है। लेकिन हां, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का अपना तरीका जरूर बदलना चाहती हूं. मैं कभी भी लाइक्स, कमेंट्स या फॉलोअर्स की इस अंधी रेस का हिस्सा नहीं थी. इसकी जगह अब मैं एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहती हूं, जहां लोग एक जैसी सोच रख सकें, खासकर महिलाएं.’

सुमोना आगे लिखती हैं, ‘मैं एक ऐसा स्पेस बनाना चाहती हूं जहां हम खुलकर सेहत (शारीरिक और मानसिक), पेरीमेनोपॉज (perimenopause), एंडोमेट्रियोसिस, जनरल वेलनेस, ट्रैवल, किताबों, पेड़-पौधों, पेट्स और खाने-पीने पर बात कर सकें. यही नहीं, सिंगल रहने का फैसला, इंडिपेंडेंट होना, चाइल्ड-फ्री रहने की चॉइस या फिर DINK (डबल इनकम, नो किड्स) कपल होने जैसे मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा हो सके. ये अभी सिर्फ मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं जो मैं शेयर कर रही हूं. मुझे अभी नहीं पता कि मैं इन्हें कैसे और कब शुरू करूंगी.’

आपको बता दें कि ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल’ में कपिल शर्मा की पत्नी ‘मंजू शर्मा’ का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं सुमोना चक्रवर्ती को आखिरी बार रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 14’ में देखा गया था.