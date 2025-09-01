Home > मनोरंजन > Sumona chakravarti ने आखिर किस वजह से डिलीट किया पोस्ट? एक्ट्रेस के साथ दिनदहाड़े हुई थी बदसलूकी

Sumona chakravarti ने आखिर किस वजह से डिलीट किया पोस्ट? एक्ट्रेस के साथ दिनदहाड़े हुई थी बदसलूकी

Sumona Chakravarti's Car Mobbed: सुमोना चक्रवर्ती के साथ एक बेहद हैरान कर देने वाला हादसा हुआ है। इस हादसे एक्ट्रेस बॉम्बे में अपने आपकों असुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ ही एक्ट्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 1, 2025 14:25:39 IST

Sumona Chakravarti Deleted Post
Sumona Chakravarti Deleted Post

Sumona Chakravarti Deleted Post: टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) एक भयानक हादसे का शिकार हो गई हैं। एक्ट्रेस इस हादसे के बाद काफी घबरा गई हैं। इस बात की जानकारी खुद सुमोना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। समोना ने पोस्ट कर लोगों को बताया कि- उनकी गाड़ी को मराठा कोट के पास आंदोलन कर रहे कुछ लोगों ने घेर लिया था। जिसके बाद वह काफी बुरी तरह से घबरा गई थीं। साथी ही सुमोना ने लोगों को बताया कि अब मुंबई उन्हें जरा भी सुरक्षित नहीं लगती है। लेकिन, अब उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी है। 

सुमोना चक्रवर्ती के साथ हुआ हादसा 

सुमोना चक्रवर्ती कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की ऑन स्क्रीन वाइफ का किरदार निभाती हैं। उन्होंने अपने कॉमेडी से हर घर में जगह बना ली है। एक्ट्रेस ने पोस्ट कर लिखा- आज दोपहर 12:30 बजे के करीब मैं कोलाबा जा रही थी। उस दौरान अचानक मेरी कार को भीड़ ने रोक लिया। वहीं एक आदमी ने कार के बोनट पर भी जोर से हाथ मारा। वह हंस रहा था, वह बार-बार अपना निकला हुआ पेट कार से लगा रही था। वो मेरे सामने इस तरह से झूम रहा था, जैसे कोई बेतुकी से बात साबित करने की कोशिश कर रहा हो…। 

एक्ट्रेस ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल 

दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा आरक्षण के लिए मराठा आंदोलन चल रहा है। यह हादसा एक्ट्रेस के साथ उसी दौरान हुआ। एक्ट्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि-कोई पुलिस नहीं। कोई क़ानून-व्यवस्था नहीं। सिर्फ़ मैं, अपनी कार में, दिन के उजाले में, दक्षिण बॉम्बे में – असुरक्षित महसूस कर रही थी। प्रदर्शनकारी विरोध के नाम पर खा रहे थे, सो रहे थे, नहा रहे थे, खाना बना रहे थे, पेशाब कर रहे थे, शौच कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे, रील बना रहे थे। 

सुरक्षित महसूस हुआ- सुमोना 

सुमोना ने आगे लिखा- मैं पूरी जिंदगी बॉम्बे में ही रही हूं। मुझे यहां हमेशा सुरक्षित महसूस हुआ है। खासकर साउथ बॉम्बे में। लेकिन आज, बरसों बाद पहली बार दिन के उजाले में सचमुच असुरक्षित महसूस हुआ। असुरक्षित और अचानक मुझे लगा कि मैं खुशकिस्मत हूं। खुशकिस्मत कि एक मेल फ्रेंड मेरे साथ था। मैं सोचने लगी, अगर मैं अकेली होती, तो क्या होता??? मेरा मन तो वीडियो रिकॉर्ड करने का हुआ, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि इससे वे और भड़क सकते हैं। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। यह जानकर डर लगता है कि आप चाहे कोई भी हों, या कहीं भी हों, कानून-व्यवस्था पल भर में ध्वस्त हो सकती है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होते हैं। हमने उन्हें कहीं ज़्यादा ज़रूरी कारणों से देखा है। और फिर भी, पुलिस उन्हीं पर शिकंजा कसती है। लेकिन यहां? पूरी तरह अराजकता। 

अलादीन के इस हैंडसम हंक ने रचाई शादी, इस खूबसूरत हसीना से एक नहीं बल्कि दो धर्मों की निभाई रस्में

बता दें कि सुमोना चक्रवर्ती कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुकी हैं। इन शोज में एक्ट्रेस ने कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का वाइफ का किरदार निभाया था। इसके साथ ही वह कई टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। 

खून से भीगा सेट, घबराए लोग और जिद पर अड़े अमिताभ बच्चन- आखिर क्या हुआ था ‘खुद्दार’ की शूटिंग में?

  

Tags: kapil sharmasumona chakravarti
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
Sumona chakravarti ने आखिर किस वजह से डिलीट किया पोस्ट? एक्ट्रेस के साथ दिनदहाड़े हुई थी बदसलूकी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Sumona chakravarti ने आखिर किस वजह से डिलीट किया पोस्ट? एक्ट्रेस के साथ दिनदहाड़े हुई थी बदसलूकी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sumona chakravarti ने आखिर किस वजह से डिलीट किया पोस्ट? एक्ट्रेस के साथ दिनदहाड़े हुई थी बदसलूकी
Sumona chakravarti ने आखिर किस वजह से डिलीट किया पोस्ट? एक्ट्रेस के साथ दिनदहाड़े हुई थी बदसलूकी
Sumona chakravarti ने आखिर किस वजह से डिलीट किया पोस्ट? एक्ट्रेस के साथ दिनदहाड़े हुई थी बदसलूकी
Sumona chakravarti ने आखिर किस वजह से डिलीट किया पोस्ट? एक्ट्रेस के साथ दिनदहाड़े हुई थी बदसलूकी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?