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Suman Pahuja Net Worth News: जीरो से शुरू हुआ बिजनेस, आज करोड़ों की मालकिन! सेलेब्रिटी डायटीशियन सुमन पाहुजा की संपत्ति जानकर रह जाएंगे दंग!

फैट टू फैब डाइट क्लिनिक की संस्थापक और सेलेब्रिटी डायटीशियन सुनीता पाहुजा करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं. आइये जानते हैं उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 27, 2026 12:35:38 PM IST

सुमन पाहुजा
सुमन पाहुजा


सुमन पाहुजा ने बॉलीवुड से लेकर बड़े-बड़े बिजनेसमैन तक कई लोगों की डाइट सुधारी है. इन दिनों वो अपनी ‘शून्य से 60 करोड़ रुपये की नेट वर्थ’ के बजनेस की वजह से सुर्ख़ियों में हैं.  
 
फैट टू फैब डाइट क्लिनिक की संस्थापक सुमन पाहुजा ने व्यक्तिगत आहार योजनाओं, कल्याण परामर्श, हर्बल उत्पादों और डिजिटल फिटनेस कार्यक्रमों के माध्यम से एक प्रतिष्ठित कल्याण ब्रांड का निर्माण किया है, जो पूरे भारत में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है. आइये जानते हैं उनकी कुल संपत्ति के बारे में!

सुमन पाहुजा के बारे में 

सुमन पाहुजा एक सेलेब्रिटी डायटीशियन हैं, जिन्होंने फैट टू फैब डाइट क्लिनिक की स्थापना की है. उन्होंने अपने बिजनेस को जीरो से 60 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचा दिया है. फैट टू फैब डाइट क्लिनिक अपनी अनुकूलित आहार योजनाएं, वजन घटाने वाली चाय, पाचन में सहायक चाय, हर्बल पाउडर, त्वचा और बालों की देखभाल के उत्पाद, स्वास्थ्य परामर्श और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रेरक आत्म-सुधार पाठ्यक्रम प्रदान करता है.

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बिजनेस के अलावा, सुमन पशु कल्याण के प्रति अपने करुणापूर्ण कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं. कुत्तों से प्रेम करने वाली सुमन अपना खुद का एक आश्रय चलाती हैं जो परित्यक्त और घायल कुत्तों को बचाने, उनका पुनर्वास करने और उनकी देखभाल करने के लिए समर्पित है. 

कुल नेटवर्थ 

सुमन पाहुजा 60 करोड़ की नेटवर्थ वाले  फैट टू फैब डाइट क्लिनिक की संस्थापक हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनकी आय के अन्य स्रोत भी हैं. वो सोशल मीडिय से भी अच्छी कमाई करती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 328,000 से अधिक फॉलोअर्स और फैट टू फैब यूट्यूब चैनल पर 996,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स के साथ एक मजबूत ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई है, जिससे उन्हें मोटी कमाई होती है. 

डिस्क्लेमर: यह लेख ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी पर आधारित है. सुनीता पाहुजा की कुल नेटवर्थ इससे अलग भी हो सकती है. Inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: entertainmentSuman Pahuja
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