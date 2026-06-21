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सड़क किनारे गोलियों से… शोले से की जाती थी जिस फिल्म की तुलना, उसके सुपरस्टार सुल्तान राही का कैसे हुआ दर्दनाक अंत?

Celeb Crime Sultan Rahi: आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस सुपरस्टार की मौत के बारे में जिसने दुनियाभर में अपनी दमदार एक्टिंग के बदौलत लोकप्रियता हासिल की और कैसे उस एक्टर का सड़क किनारे दर्दनाक और चौंकाने वाला अंत हुआ.

By: Shristi S | Published: June 21, 2026 11:27:53 PM IST

कैसे सुल्तान राही को सड़क किनारे एक चौंकाने वाले हमले में गोली मार दी गई
कैसे सुल्तान राही को सड़क किनारे एक चौंकाने वाले हमले में गोली मार दी गई


Sultan Rahi Murder Case: पाकिस्तानी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी अभिनेता ने अपने दमदार अंदाज और एक्शन फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर दशकों तक राज किया, तो वह नाम था सुल्तान राही का. पंजाबी फिल्मों के इस सुपरस्टार को अक्सर पाकिस्तान का क्लिंट ईस्टवुड कहा जाता था.

40 साल के लंबे करियर में उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और ऐसी लोकप्रियता हासिल की, जिसे आज भी पाकिस्तान के फिल्म इतिहास में याद किया जाता है. लेकिन करोड़ों चाहनेवालों का  यह चहेता सितारा एक ऐसी दर्दनाक घटना का शिकार हुआ, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर सुल्तान राही की मौत कैसे हुई.

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कौन थे सुल्तान राही?

सुल्तान राही का जन्म 1938 में हुआ था और उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने 703 पंजाबी फिल्मों और 100 उर्दू फिल्मों में काम किया. उन्हें लगभग 160 अवॉर्ड मिले. उन्हें तीन बार निगार अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. कई सालों तक बॉक्स ऑफिस पर उनका दबदबा कायम रहा. उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि उन्हें उस दौर का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला अभिनेता माना जाता था.

मौला जट्ट जिसकी तुलना अक्सर शोले से की जाती है

1979 में रिलीज हुई फिल्म मौला जट्ट ने सुल्तान राही को अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई. यह फिल्म पाकिस्तान की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हुई और सुल्तान राही का किरदार लोगों के बीच एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया. कई समीक्षक इस फिल्म की लोकप्रियता की तुलना भारत की प्रतिष्ठित फिल्म शोले के प्रभाव से करते रहे हैं.

कैसे हुई सुल्तान राही की मौत?

वह समय 1996 की जनवरी का था, जब कड़कड़ाती ठंड में सुल्तान राही इस्लामाबाद से अपने गृहनगर लाहौर लौट रहे थे. उनके साथ उनके मित्र और फिल्म निर्देशक भी मौजूद थे. यात्रा के दौरान पंजाब प्रांत के गुजरांवाला क्षेत्र के पास उनकी कार का एक पहिया खराब हो गया, जिसके बाद वे सड़क किनारे गाड़ी रोककर उसे बदलने लगे.

इसी दौरान दो अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे. सरकारी रिपोर्टों के अनुसार हमलवार कथित तौर पर लूटपाट के इरादे से आए थे. जब सुल्तान राही ने विरोध किया, तो हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दीं. इस हमले में अभिनेता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद मित्र घायल हो गए.

मौत की खबर से सदमे में आ गया था पाकिस्तान

57 साल की उम्र में सुल्तान राही की अचानक हुई मौत ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को गहरा झटका दिया. उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए यह घटना किसी सदमे से कम नहीं थी. एक ऐसा कलाकार, जिसने सालों तक दर्शकों का मनोरंजन किया, उसका अंत इतनी दुखद परिस्थितियों में होगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी.

Tags: crimepakistanSholay
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