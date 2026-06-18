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60 साल तक रहीं सिंगल, फिर फेसबुक पर मिला जीवनसाथी; 75 दिन में बन गईं दुल्हन, ‘लगान’ फिल्म में किया था काम

Suhasini Mulay Love Story: प्यार की कोई उम्र नहीं होती. ऐसा ही उदाहरण अभिनेत्री सुहासिनी मुले ने दिया, जिन्होंने 60 की उम्र तक शादी नहीं की. लेकिन फिर फेसबुक पर एक साथी मिला, जिससे उन्होंने 75 दिनों के अंदर शादी रचा ली.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 18, 2026 4:33:33 PM IST

सुहासिनी मुले
सुहासिनी मुले


आमिर खान की चर्चित फिल्म ‘लगान’ में काम कर चुकीं एक्ट्रेस सुहासिनी मुले को सोशल मीडिया पर प्यार हो गया था. 75 साल की सुहासिनी ने 60 साल की उम्र में शादी की थी. जी हां, उनकी मुलाकात अपने वैज्ञानिक पति से फेसबुक के जरिए हुई और उन्होंने 75 दिनों के भीतर ही उनसे शादी कर ली. एक्ट्रेस ने अपनी इस अनोखी प्रेम कहानी के बारे में खुद बताया है. जानिए पूरी कहानी. 

फेसबुक पर हुई मुलाकात

सुहाना सफर से बातचीत में अभिनेत्री सुहासिनी मुले ने अपनी अनोखी प्रेम कहानी के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि एक दिन, उन्हें किसी के सुझाव से वैज्ञानिक अतुल गुरतू की प्रोफाइल देखने का मौका मिला. विज्ञान में उनके काम के बारे में जानने की उत्सुकता में, उन्होंने एक साधारण संदेश भेजकर उनके शोध के बारे में पूछा, जिससे एक लंबी बातचीत का रास्ता खुल गया.  उन्होंने बताया, ‘मैंने अतुल की प्रोफाइल देखी और सोचा, भौतिक विज्ञानी भी फेसबुक पर होते हैं? वह लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर काम कर रहे थे. चूंकि मुझे हमेशा से विज्ञान में रुचि रही है, इसलिए मैंने उन्हें एक संदेश भेजा और पूछा, ‘एलएचसी क्या है?’ इसी के बाद बातचीत करते-करते ही दोनों में प्यार हो गया. 

किसने रखा शादी का प्रस्ताव?

विज्ञान में दोनों की रुचि होने के कारण उन्हें एक-दूसरे से लगाव ज्यादा हो गया. एक्ट्रेस ने बताया कि इस दौरान अतुल ने यह भी संकेत दिया कि वह जीवनसाथी ढूंढने के लिए तैयार हैं, हालांकि उन्होंने कभी सीधे तौर पर शादी का प्रस्ताव नहीं रखा. इस उम्र में आकर ये सब करना सुहासिनी मुले को थोड़ा अजीब लग रहा था. तो उन्होंने एक दोस्त से सलाह ली. फिर मिलने का मन बनाने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल की. 

75 दिनों में कर ली शादी

बातचीत को शुरू हुए 75 दिनों के भीतर ही सुहासिनी मुलाय और अतुल गुरतू ने शादी कर ली. अभिनेत्री ने बताया, ‘हम नवंबर के अंत में मिले और खूब बातें कीं. 16 जनवरी तक हमारी शादी हो गई. एक बार फैसला कर लेने के बाद इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं था.’ वे दोनों 15 साल से खुशी-खुशी शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे हैं.

यह खबर भी पढ़ें: Batwara 1947 Teaser Review: पाकिस्तान से पंगा लेने को तैयार सनी देओल! प्रीति जिंटा की आंखों में दिखा विभाजन का दर्द

Tags: Suhasini MulaySuhasini Mulay love story
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