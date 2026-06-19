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ना उम्र की सीमा, ना दूरी की परवाह! 60 में मिला प्यार; फिर 75 साल की उम्र में रचाई शादी ? जानें कौन हैं ये हसीना

Suhasini Mulay Love Story: 60 साल की उम्र में एक्ट्रेस सुहासिनी मुले को फेसबुक पर अपना जीवनसाथी मिला. 75 दिनों की पहचान के बाद उन्होंने शादी कर ली. उनकी कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार उम्र या समय का मोहताज नहीं होता.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 19, 2026 4:55:24 PM IST

ना उम्र की सीमा, ना दूरी की परवाह! 60 में मिला प्यार; फिर 75 साल की उम्र में रचाई शादी ? जानें कौन हैं ये हसीना


Suhasini Mulay Love Story: कहते हैं कि प्यार न उम्र देखता है और न ही समय. ये कब, कहां और किससे हो जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता. बॉलीवुड एक्ट्रेस सुहासिनी मुले की जिंदगी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है. जिस महिला ने अपने जीवन के छह दशक अकेले बिताए और शादी जैसे फैसले को लेकर कभी जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने 60 साल की उम्र में अपने लिए ऐसा जीवनसाथी चुना, जिसके साथ महज 75 दिनों की पहचान के बाद सात फेरे लेने का फैसला कर लिया. उनकी ये अनोखी प्रेम कहानी आज भी लोगों को हैरान करने के साथ-साथ प्रेरित भी करती है.

आज के दौर में लोग डेटिंग ऐप्स के जरिए रिश्ते तलाशते हैं, लेकिन सुहासिनी मुले को अपना हमसफर फेसबुक पर मिला. ये वो समय था जब सोशल मीडिया धीरे-धीरे लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन रहा था. सुहासिनी ने भी काम के सिलसिले में फेसबुक का इस्तेमाल शुरू किया था, लेकिन उन्हें शायद ही अंदाजा रहा होगा कि यही प्लेटफॉर्म उनकी जिंदगी में प्यार की नई शुरुआत लेकर आएगा.

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अकेलेपन से लेकर जीवनसाथी मिलने तक का सफर

सुहासिनी हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती थीं, जो समानता और आपसी सम्मान में विश्वास रखता हो. यही वजह रही कि उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और लंबे समय तक अकेले रहना पसंद किया. हालांकि, उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया. फेसबुक पर हुई एक मुलाकात ने धीरे-धीरे दोस्ती का रूप लिया और फिर ये रिश्ता भरोसे, समझदारी और प्यार की मजबूत नींव पर खड़ा हो गया.

क्यों खास है सुहासिनी की कहानी?

सुहासिनी मुले की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए उम्मीद का संदेश भी है जो मानते हैं कि जिंदगी के कुछ फैसलों की एक तय उम्र होती है. उन्होंने साबित किया कि सच्चा साथी मिलने में देर हो सकती है, लेकिन अगर सही इंसान मिल जाए तो कुछ दिनों की पहचान भी पूरी जिंदगी का साथ बन सकती है. आइए जानते हैं कैसे फेसबुक पर शुरू हुई ये बातचीत शादी तक पहुंची और कैसे 75 दिनों में उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया.

Tags: entertainment newsSuhasini MulaySuhasini Mulay love story
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