आखिर कौन है वो? जिसके प्रपोजल से झूम उठी शाहरुख खान की लाडली, चेहरे पर आई बड़ी मुस्कान; बोलीं – Love You

Suhana Khan Post: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की लाडली अक्सर चर्चाओं में रहती हैं. वह बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार किड्स में शामिल हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर एक खूबसूरत कपल की तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर के देख लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कपल कौन है. बता दें कि ये तस्वीर उनके कजिन ब्रदर और उनकी गर्लफ्रेंड की है.

सुहाना ने शेयर की खास पोस्ट

सुहाना खान ने अपने कजिन (ममेरे भाई) अर्जुन छिब्बा और उनकी गर्लफ्रेंड मानवी गौर की तस्वीर शेयर की हैं. जिसमें अर्जन अपनी गर्लफ्रेंड मानवी को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं. सुहाना ने अपने भाई और भाभी के इस खास पल को सेलिब्रेट किया और खूब सारी बधाइयां दी. सुहाना खान ने अर्जुन और मानवी की तस्वीर साझा करते हुए उन्हें शादी की ढेरों शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, “आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार.” बता दें कि अर्जुन, गौरी खान के भाई विक्रांत छिब्बा के बेटे हैं, जिससे वह सुहाना के कज़िन लगते हैं.

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पिता के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगी सुहाना

सुहाना खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म द आर्चीज से की थी. जोया अख्तर के निर्देशन में बनी यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसमें उनके साथ खुशी कपूर, अगस्त्य नंदा और वेदांग रैना भी नजर आए थे. अब सुहाना जल्द ही फिल्म किंग में दिखाई देंगी, जो 2026 में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें सुहाना पहली बार अपने पिता शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. बाप-बेटी की इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं.