10 मिनट के अंदर पीया 4.5 लीटर पानी, सुधा चंद्रन ने बताया माता की चौकी में क्या हुआ था

Sudha Chandran: कुछ समय पहले टीवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वायरल वीडियो एक धार्मिक कार्यक्रम (माता की चौकी) का था. वीडियो में सुधा “किसी आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित” लग रही थी. उस वीडियो की वजह से सुधा को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अब सुधा ने वायरल वीडियो के बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ था. उस दिन उन्होंने 10 मिनट में चार लीटर तक पानी पी लिया था.

सुधा ने क्या कहा?

सुधा ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट पर इस बारे में बात की. पारस ने सुधा से पूछा कि क्या मां देवी उन पर आती है. इस पर सुधा ने कहा, “यह बहुत बड़ा शब्द है. मुझे नहीं पता कि मां देवी मुझ पर आती हैं, लेकिन वह रूर आती हैं और मुझे आशीर्वाद देती हैं.”

सुधा ने बताया कि वह हर साल पहले शनिवार को माता की चौकी करती है. उन्होंने कहा कि इस साल, उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन वह हाई एनर्जी उनके शरीर में आ गई थी. पारस ने सुधा से पूछा कि क्या उनके साथ ऐसा पहले भी हुआ है. इस पर सुधा ने कहा, “पहले भी होता था, लेकिन इतना नहीं। इस बार बहुत ज़्यादा था.”

पुजारी ने उन्हें यह बताया

सुधा ने कहा कि लोग कह रहे थे कि वह ओवरएक्टिंग कर रही है. लेकिन उस समय उनके घर पर हीलर्स और आध्यात्म से जुड़े लोग मौजूद थे. उनके सामने झूठ नहीं बोला जा सकता, सुधा ने बताया कि उनके घर पर एक पुजारी थे. उन्होंने कहा कि उस समय उनके अंदर एक अलग एनर्जी थी.

सुधा ने आगे कहा कि पुजारी उन्हें शांत होने के लिए कहते रहे, लेकिन वह सुन नहीं रही थीं. उन्हें किसी चीज की प्यास लगी थी. सुधा ने बताया कि उनके पति ने उन्हें बताया कि उन्होंने 10 मिनट में चार लीटर पानी पी लिया था. सुधा ने कहा कि वह पानी के लिए गिड़गिड़ा रही थी.

सुधा को डेढ़ दिन तक थकान महसूस हुई

सुधा ने कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया, उन्हें समझ नहीं आया कि कोई इंसान एक साथ साढ़े चार लीटर पानी कैसे पी सकता है. सुधा ने कहा कि उसके बाद उन्हें बहुत थकान महसूस हुई. डेढ़ दिन तक उन्हें थकान महसूस होती रही. सुधा ने कहा कि वह यह दावा नहीं करेंगी कि देवी उन पर आई थीं, लेकिन वहां एक मौजूदगी थी जो उन्हें आशीर्वाद देने आई थी.