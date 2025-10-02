36 साल कमरे में बंद रही यह एक्ट्रेस…खूबसूरती की थी मिसाल, लेकिन करियर के पीक पर अचानक गायब!
क्या आप जानते हैं कि 1963 में इंटरनैशनल अवार्ड जीतने वाली सुचित्रा सेन अचानक अपने करियर के पीक पॉइंट से गायब क्यों हो गईं? क्या इस बात के पीछे कोई रहस्य छुपा है?

By: Anuradha Kashyap | Published: October 2, 2025 10:45:28 AM IST

इंडियन सिनेमा में कई कलाकार ऐसे हैं जो आए और गए लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हमेशा के लिए यादों में बस गए, उन्ही में से  एक नाम है बांग्ला और हिंदी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस सुचित्रा सेन का है.  खूबसूरती और एक्टिंग के मामले में आज तक कोई  उन्हें मात नहीं दे पाया है. खास बात यह थी उन्होंने 1963 में इतिहास रचते हुए इंटरनैशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड  जीतने वाली भारत की पहली एक्ट्रेस बनने का गौरव हासिल किया लेकिन सबसे चौकाने वाली बात ये रही की होने करियर के पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो अचानक से गायब हो गयी.

शुरुआत से चमकता सितारा थीं सुचित्रा सेन

सुचित्रा सेन ने अपना फ़िल्मी सफ़र 1952 में बांग्ला फिल्म से शुरू किया था सिर्फ 2 साल के अंदर ही उन्होंने अपने एक्टिंग से सभी का ध्यान अपनी और खींच लिया था और बॉलीवुड की तरफ अपने कदम मोड़ लिए. वहां उनकी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग पर दर्शक अक्सर मोहित हो जाया करते थे लगातार 3 दशकों तक उन्होंने फिल्मों में काम किया और अपनी मजबूत पकड़ बनाए राखी, उनकी मुस्कान और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल कर दिया था. 

फिल्मों से मिली अपार शोहरत

सुचित्रा सेन को फिल्म से काफी अपार बहुत शोहरत मिली है, उनकी फिल्में आंधी और बंगाली फिल्म दत्ता काफी हिट साबित हुई.  एक्टिंग की गहराई और सिंपलीसिटी से उन्होंने दर्शकों को प्रभावित किया 1963 में उन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला इस उपलब्धि ने उन्हें न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना दिया था.

पर्सनल लाइफ की मुश्किलें

सुचित्रा सेन की शादी काफी कम उम्र में हो गई थी शुरुआती दिनों में उन्हें ससुराल का पूरा सपोर्ट मिला और उन्होंने फिल्मों में काम किया लेकिन जैसे-जैसे उनका करियर पिक पॉइंट पर पहुंचता गया घर और परिवार के बीच दूरियां बढ़ने लगी बताया जाता है की बिजी शेड्यूल के कारण वो परिवार को समय नहीं दे पपति थी. यही वजह से पति-पत्नी के रिश्तों में खटास आने लगी और कहा जाता है कि उनके पति ने शराब का सहारा लिया आखिरकार अमेरिका चले गया जहां 1970 में उनकी मृत्यु हो गयी. 

खुद को किया आइसोलेट  

1978 की फिल्म  प्रणय पासा  के फ्लॉप होने के बाद सुचित्रा ने एक्टिंग वर्ल्ड को हमेशा के लिए बाय-बाय बोल दिया उसके बाद उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया. 36 साल तक उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया जब भी घर से बाहर जाती तो अपना चेहरा कपड़े से ढक लेती थी बाद में माना जाता था कि उन्होंने स्पिरिचुअल रहा पकड़ ली है.  2014 में जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब उनकी अंतिम इच्छा यही रही कोई उनके चेहरे को ना देखें.

