प्यार में मां की भी नहीं सुनी! पैरों पर गिरकर कहा था- शादी मत करो; 30 साल बड़े डायरेक्टर से हुआ ब्याह और फिर…

Suchitra Krishnamurthy on Divorce: एक वक्त था जब एक्ट्रेस और सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति अपने से करीब 30 साल बड़े शेखर को देखकर उनकी फैन बन गई थीं. रिश्ता इतना आगे बढ़ा कि परिवार की नाराजगी के बावजूद दोनों ने शादी कर ली. लेकिन जिस रिश्ते के लिए उन्होंने परिवार की बात तक नहीं मानी, वही शादी साल बाद टूट गई. सुचित्रा ने अब अपनी जिंदगी के उस दौर को याद करते हुए हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में कई ऐसी बातें बताई है, जो उनके रिश्ते की मुश्किलों और उस वक्त उनके परिवार की चिंता को सामने रखती हैं. सबसे भावुक पल वह था, जब सुचित्रा के मुताबिक, उनकी मां ने उनसे शादी न करने की गुहार लगाई थी.

11वीं में देखा और बन गईं फैन

सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने हॉटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में अपनी पहली मुलाकात का किस्सा साझा किया. उनके मुताबिक, जब उन्होंने पहली बार शेखर कपूर को देखा था, तब वह 11वीं क्लास में पढ़ती थीं. शेखर कपूर उनके कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर आए थे. सुचित्रा ने बताया कि उस मुलाकात के बाद वह उनकी फैन हो गई थीं. कुछ साल बाद जब वह 18 साल की थीं, तो फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष उन्हें एक फिल्म के सिलसिले में शेखर से मिलवाने ले गए. फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन दोनों की मुलाकातें आगे बढ़ती गईं.

उम्र का फासला बना परिवार की चिंता

सुचित्रा और शेखर के बीच करीब 30 साल का अंतर था. यही वजह थी कि परिवार इस रिश्ते को लेकर सहज नहीं था. सुचित्रा ने बताया कि उनकी मां इस शादी के खिलाफ थीं और उन्होंने उनसे इसे लेकर भावुक अपील की थी. उनके मुताबिक, मां ने उनके पैरो पर गिरकर कहा था कि मत करो, यह शादी न करें. बावजूद इसके सुचित्रा ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया.

8 साल बाद रिश्ते में आई दरार

दोनों ने 1999 में शादी की थी. करीब 8 साल बाद 2007 में उनका तलाक हो गया. सुचित्रा ने बताया कि जब रिश्ते में चीजें खराब होने लगीं, तब उनके माता-पिता ने उनका साथ दिया. उन्होंने अपनी भावनाओं को याद करते हुए कहा की उनकी मां हमेशा उन्हें यह समझाती थीं कि उन्हें किसी भी तरह का अपमान सहने की जरूरत नहीं है और वह अकेली नहीं है.

बेटी की परवरिश बनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी

तलाक के वक्त उनकी बेटी कावेरी सिर्फ 6 साल की थीं. इसके बाद सुचित्रा और शेकर ने बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी साझा की. सुचित्रा ने को-पेरेंटिंग के अपने अनुभव को बताते हुए इसे काफी अलग अनुभव बताया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में शेकर कपूर को वकेशन डैड कहा, लेकिन साथ ही यह माना कि वह छोटी के लिए बहुत अच्छे पिता हैं. सुचित्रा ने कहा कि कावेरी अपने पिता के काफी करीब हैं और वह इसे अपने लिए भी खुशी की बात मानती हैं.