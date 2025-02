नई दिल्ली: बिग बॉस 18 पिछले महीने खत्म हो गया है लेकिन इसके विजेता अब तक सुर्खियों में हैं. हाल ही में रजत दलाल अपने दोस्त और यूट्यूबर एल्विश यादव के पॉडकास्ट ‘द लिटिल अड्डा कंपनी’ में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सह-प्रतियोगियों के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली. करणवीर मेहरा और शिल्पा शिरोडकर के खिलाफ भी जहर उगला है. इसी बीच एल्विश यादव ने चुम दरांग के खिलाफ बेहद घटिया टिप्पणी की. आइये आगे जानते हैं एल्विश यादव ने चुम दरांग को लेकर क्या कहा?

एल्विश यादव के पॉडकास्ट का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस क्लिप में एल्विश यादव और रजत दलाल दोनों बात कर रहे हैं. फिर, एल्विश चुम डारंग को गाली देता है और उस पर नस्लवादी टिप्पणी करता है. एल्विश कहते हैं, ‘भाई ये करणवीर है, इसे जरूर कोविड-19 था. चुम किसे पसंद है? इतना खराब टेस्ट किसका है?’ एल्विश आगे कहते हैं, ‘चुम के नाम में ही अश्लीलता है. चुम…नाम है चुम और काम भी अजीब है…!’

We hate it when an indian faces racism outside in the West. What about the racism our own faces by these chapri influencers? @ColorsTV stop promoting these #racist pigs on your Channel!#ChumDarang #ChumVeer #KaranveerMehra𓃵 #racism pic.twitter.com/Wzqzg1skch

— M (@QwazyInsaan) February 6, 2025