Hollywood की इस फिल्म के आगे Fifty Shades भी फेल, फोर प्ले वाला सीन ही हालत खराब कर देगा

Subservience bold Scene: हॉलीवुड फिल्म Subservience 2024 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म का एक सीन अभी तक सोशल मीडिया पर तहलका मचाता है. फिल्म में ऐसे-ऐसे इंटीमेट सीन्स दिखाए गए हैं कि आपसे रहा नहीं जाएगा.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: September 20, 2025 5:28:14 PM IST

Subservience Nude Scene: हॉलीवुड की फिल्म ‘Subservience’ पिछले साल 13 सितंबर को रिलीज हुई थी. रिलीज़ होते ही इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ये फिल्म चर्चा का विषय बन गई. फिल्म की सबसे बड़ी खासियत उसका फोर-प्ले वाला सीन है, जिसने दर्शकों को चौंका दिया और फिल्म को अब तक की सबसे हॉट फिल्मों की लिस्ट में शामिल कर दिया.

फिल्म की कहानी मुख्य रूप से एक पावर-डायनेमिक रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन वो सीन जिसने फैंस और क्रिटिक्स दोनों का ध्यान खींचा, वह बेहद इंटेंस और ग्राफिक था. कई लोग कह रहे हैं कि इस सीन ने Fifty Shades of Grey जैसे जबरदस्त प्रोजेक्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया. सोशल मीडिया पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली हैं, कुछ लोगों ने इसे बोल्ड और रियलिस्टिक बताया, तो कुछ इसे बहुत एक्साइटेड करने वाला और असहज करार दे रहे हैं.

फिल्म का बोल्ड सीन उड़ा देगा नींद

अगर आप फिल्म के सिनेमैटोग्राफी और बोल्ड एक्टिंग की बात करें तो इसे देखकर  आपकी रातें हसीन होता तय है. लेकिन कहानी में कुछ जगहों पर ओवर ड्रामेटिक सीन्स की वजह से ट्रोल्स भी मिले. इसके बावजूद, फिल्म ने अपने विवादित सीन की वजह से रिलीज के शुरुआती हफ्तों में ही चर्चा में जगह बना ली है.

एक्टर का न्यूड सीन भी है धमाकेदार

बात करें स्टारकास्ट की तो इसमें एलिजा हंट, नथान रीड, और सोफिया ब्लैक हैं ने लीड रोल प्ले किया है. एलिजा हंट ने अपने किरदार में बोल्ड और इंटेंस एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींचा, जबकि नथान रीड ने पावर डायनेमिक रोल को बेहतरीन तरीके से निभाया. फिल्म में एक्टर ने न्यूड सीन भी दिए हैं, जो लोगों को फिल्म देखने पर और भी मजबूर कर रहा है. सोफिया ब्लैक ने भी अपने किरदार में गहराई और सस्पेंस पैदा किया, जिससे फिल्म की कहानी और भी रोमांचक बन गई. 

