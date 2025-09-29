तुम बहुत सेक्सी हो, होंठ चूमने… एक्ट्रेस के आरोपों पर सुभाष घई ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ऐसी बात
एडल्ट वेब सीरीज में काम कर चुकीं नेहल ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि सुभाष घई ने उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की और उन्हें जबरन किस तक कर लिया था.

By: Kavita Rajput | Published: September 29, 2025 5:47:16 PM IST

Subhash Ghai Sexual Harrasment: एडल्ट सीरीज की एक्ट्रेस नेहल वडोलिया (Nehal Vadoliya) ने फिल्ममेकर सुभाष घई (Subhash Ghai) पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाकर सबको चौंका दिया है. नेहल ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि सुभाष घई ने उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की और उन्हें जबरन किस तक कर लिया था. नेहल के इस खुलासे से बॉलीवुड में हड़कंप मच गया और सुभाष घई पर सवाल उठने लगे. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इशारों-इशारों में अपना रिएक्शन दिया है. 

सुभाष घई ने आरोपों को बताया गलत

सुभाष घई ने इन्स्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने आपको बेगुनाह बताया है. उन्होंने कहा, अगर कोई बच्चा मदद के लिए आपके पास आता है तो एक सीनियर होने के नाते आपकी ड्यूटी है कि आप उसे करियर में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ उसका मार्गदर्शन करें बल्कि उसकी मदद भी करें. हालांकि आजकल अनजान लोगों से मिलना बहुत डरावना है. वो बस प्रमोशन के लिए गलत और सही बयानबाजी से सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहते हैं. जैसा कि आजकल सुनने में आ रहा है, मैं बस उतना ही कहूंगा कि भगवान उनका भला करे. एक सम्मानजनक करियर के लिए आपसी सम्मान बेहद जरुरी है.

नेहल ने लगाए थे ये आरोप
नेहल ने पिछले दिनों ये इंटरव्यू में नेहल ने खुलासा किया था कि वह सुभाष घई के मैनेजर को डेट कर रही थीं तब फिल्ममेकर से मिली थीं. नेहल ने कहा, एक दिन मैं सुभाष घई से मिली. तब मैं शराब पीती थी, सुभाष घई से मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें बालकनी दिखाता हूं. मैं बालकनी का नज़ारा देख रही थी लेकिन वो ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे घूर रहे थे. फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम हंसती अच्छा हो, तुम बॉलीवुड में आगे जा सकती हो, तुम बेहद सेक्सी हो. नेहल ने इंटरव्यू में दावा किया कि घई ने उन्हें जबरन किस कर लिया, हालाँकि वो केवल गाल पर ही किस कर पाए क्योंकि मैं पीछे हट गई थी लेकिन वो लिप किस करने की कोशिश में थे.मुझे बेहद गुस्सा आया और मैं बॉयफ्रेंड पर अपना गुस्सा निकालकर वहां से चली गई. 

