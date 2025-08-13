Bipasha Basu Vs Mrunal Thakur: ‘उन फीचर्स को प्राप्त करें जो…’, बॉडी शेमिंग पर बिपाशा बसु का मृणाल ठाकुर को करारा जवाब, कर दी बोलती बंद!

Bipasha Basu Vs Mrunal Thakur: सन ऑफ़ सरदार 2 की अभिनेत्री मृणाल ठाकुर हाल ही में अपने एक पुराने वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद सुर्खियों में आ गईं। वीडियो में वह अभिनेत्री बिपाशा बसु का मज़ाक उड़ाते हुए उन्हें खुद से बेहतर बता रही थीं। अब बिपाशा ने मृणाल के पुराने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सन ऑफ़ सरदार 2 स्टार द्वारा की गई बॉडी शेमिंग वाली टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और कई लोगों ने उनकी आलोचना की है।

Independence Day 2025: शायर मीत का गाना, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हीरोज को सलाम

बिपाशा बसु ने मृणाल ठाकुर पर कसा तंज

इंटरनेट पर पुरानी क्लिप वायरल होने के बाद, बिपाशा ने मृणाल की टिप्पणियों पर अपनी चुप्पी तोड़ी। हालाँकि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सीधे तौर पर ‘सीता राम’ की अभिनेत्री पर नहीं दी, लेकिन उनकी टिप्पणी स्पष्ट रूप से वायरल टिप्पणियों का जवाब थी।

बुधवार, 13 अगस्त 2025 को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर बिपाशा ने एक कोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, “मज़बूत महिलाएं एक-दूसरे को ऊपर उठाती हैं।” अभिनेत्री ने ‘मांसपेशियों’ वाले कमेंट पर आगे टिप्पणी करते हुए लिखा, “खूबसूरत महिलाओं, अपनी मांसपेशियां बनाओ, हमें मज़बूत होना चाहिए। मांसपेशियां आपको हमेशा के लिए अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने में मदद करती हैं! इस पुरानी सोच को तोड़ो कि महिलाओं को मज़बूत दिखना या शारीरिक रूप से मज़बूत होना ज़रूरी नहीं है।”

मृणाल ठाकुर की टिप्पणी

यह सब तब शुरू हुआ जब हाल ही में मृणाल की कुमकुम भाग्य के दिनों की एक पुरानी क्लिप इंटरनेट पर फिर से वायरल हुई। इस क्लिप में, मृणाल अपने कुमकुम भाग्य के सह-कलाकार अर्जित के साथ फिटनेस पर बात करती नज़र आ रही हैं। जब अर्जित उन्हें मज़ाकिया अंदाज़ में शीर्षासन करने की चुनौती देते हैं, तो मृणाल मज़ाक में कहती हैं कि वह बैठ सकते हैं जबकि वह अपने सिर के बल संतुलन बनाए रखेंगी।

फिर अभिनेता ने उन्हें पुश-अप्स करने की चुनौती दी, जिस पर अभिनेत्री ने जवाब दिया कि उन्हें एक मज़बूत और गठीली महिला से शादी करने में दिलचस्पी हो सकती है। फिर उन्होंने कहा, “क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो मर्दाना हो और गठीली हो? जाओ बिपाशा से शादी कर लो।” आगे उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “सुनो, मैं बिपाशा से कहीं बेहतर हूँ।”

मृणाल का यह पुराना वीडियो नेटिज़न्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने एक अन्य महिला को नीचा दिखाने के लिए खूब आलोचनाएँ बटोरीं। कई लोगों ने तो खुद की तुलना बिपाशा बसु से करने के लिए भी उनकी आलोचना की। गौरतलब है कि मृणाल ठाकुर ने अभी तक अपने पुराने वीडियो के वायरल होने पर हो रही आलोचनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

Intimate और गंदे सीन्स भरी है ये फिल्म, 9 साल पहले रिलीज के बाद मचा था खूब बवाल और हुआ तगड़ा विवाद, यूट्यूब पर है…