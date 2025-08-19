Stree 2 के मेकर्स ने फिर मचाई तबाही, रिलीज कर रहे ऐसी फिल्म, जो हिला कर रख देंगे पुराने सारे रिकॉर्ड

अगर आप कोई धमाकेदार एंटरटेनमेंट मूवी का इंतेजार कर रहे हैं, तो हम आपके बताने जा रहे हैं ऐसी मूवी के बारे में जो आपको प्यार-डर-कॉमेडी के ट्रिपल डोज देने वाली हैं और दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही हैं। यह फिल्म और कोई नहीं बल्कि ‘थामा’ (Thama), जिसका टीजर आज रिलीज किया गया है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) अहम किरदार में नजर आने वाले हैं और इनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी इस फिल्म में नजर आयेंगे

फिल्म ‘थामा’ का टीजर हुआ रिलीज (Film ‘thama’ Teaser Released)

मैडॉक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स की फिल्म ‘थामा’ का टीजर आज आउट हुआ है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसने धमाल मचा दिया है, 1.49 मिनट के इस टीजर को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और अब लोगों फिल्म ‘थामा’ का बेसब्री से इंतेजार कर रहे हैं। फिल्म थामा के टीजर की शुरुआत जंगल से होती है और सवाल होता है, ‘रह पाओगी मेरे बिना 100 तक?’ इस पर जवाब मिलता, ‘100 तक तो क्या. एक पल भी नहीं.’ और लव स्टोरी के बाद दिखती है डर से भरी दुनिया और जंगलो में खूंखार जानवरों का खुला खेल। वहीं फिल्म ‘थामा’ टीजर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलग अंदाज ने हर किसी का दील जीत लिया है, इसके अलावा मलाइका अरोड़ा के ठुमकों पर लोग फिदा हो गए हैं। कुल मिलाकर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की फिल्म ‘थामा’ टीजर को फुल ऑन एंटरटेनमेंट धमाल लग रहा है और दिवाली के मौके पर लोगों को बेहतरीन तोफादेने वाला है।

दिवाली पर होगी फिल्म ‘थामा’ रिलीज (Film ‘thama’ Will Be Released On Diwali

बता दें कि फिल्म ‘थामा’ को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने स्त्री, स्त्री 2, मुंज्या और भेड़िया जैसी फिल्में बनाई हैं और अब मैडॉक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स फिल्म ‘थामा’ का नाभ भी जुड़ गया है, इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म इस साल 2025 की दिवाली पर रिलीज होगी।