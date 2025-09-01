क्राइम और सस्पेंस का जबरदस्त मेल, OTT पर 8.4 रेटिंग वाली फिल्म जिसे देखने के बाद आपका दिल भी थम जाएगा

एक बार फिर आपका सब्र खत्म होने वाला है क्योंकि सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर फिल्मों की बारिश OTT प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली है। ये फिल्में देखने के बाद आपका दिल थम जाएगा और आप भी हीरो जैसा महसूस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये फिल्में कब और कहां रिलीज हो रही हैं, ताकि आप अपने फेवरेट कैटेगरी में नया धमाका देख सकें। लंबा इंतजार खत्म, जल्द आएगी OTT पर ये फिल्म लोगों ने इस फिल्म को देखने के लिए काफी लंबे समय तक इंतजार किया है। अब आखिरकार यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म्स पर जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म ने थिएटर्स में आते ही टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। फिल्म की कहानी, एक्शन और सस्पेंस के मेल से दर्शकों का दिल जीत चुकी है। जानिए फिल्म कब, कहां और किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी ताकि आप आराम से देख सकें।

एक्शन से भरपूर तेलुगु फिल्म

यह फिल्म DA 100 नाम से 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है और इस साल की टॉप रेटेड फिल्मों में शामिल है। फिल्म के निर्देशक राघव ओंकार शाहिधारी हैं। मुख्य भूमिकाओं में सागर, मिशा नाराग और धनी बालकृष्ण नजर आएंगे। इस फिल्म की एक खास बात इसकी मजबूत पटकथा और शानदार निर्देशन है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा।

कहानी में है जबरदस्त ट्विस्ट

DA 100 एक हिम्मतवाले IPS ऑफिसर की कहानी है जो पूरे देश में डाकुओं को पकड़ता है। फिल्म में एक खास ट्विस्ट है, जब IPS ऑफिसर एक अनोखे मिशन पर निकलता है और उसकी मुलाकात ‘आरती’ नाम की महिला से होती है। इसके बाद कहानी पूरी तरह से पलट जाती है और आपको कई और रोमांचक मोड़ देखने को मिलेंगे। इस कहानी में न केवल एक्शन बल्कि इमोशन का भी अच्छा मिश्रण है, जो इसे और भी खास बनाता है।

सिनेमाघर मिस कर गए तो OTT पर देखिए

अगर आप इस फिल्म को सिनेमाघरों में देख नहीं पाए है तो अब चिंता की कोई बात नहीं। DA 100 जल्द ही ऐमज़ान प्राइम पर रिलीज होने वाली है । इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.4 है और आप इसे परिवार या दोस्तों के साथ आराम से देख सकते हैं। OTT पर रिलीज होने के बाद, आप इसे कहीं भी, कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस थ्रिलर को देखने के लिए और एक नई रोमांचक कहानी का हिस्सा बनने के लिए।