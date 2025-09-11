वो Hollywood Actress, जिसकी बोल्डनेस के आगे फीकी पड़ीं कई हसीनाएं, महज 21 साल में ढाती है कहर

stranger Things actress Millie Bobby: मिली बॉबी ब्राउन (Millie Bobby Brown), ये नाम जिन लोगों ने सुना होगा वो उनकी शख्सियत से भी वाकिफ होंगे. हॉलीवुड (Hollywood) की इस एक्ट्रेस ने बेहद कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया जो लोग आधी उम्र में भी नहीं कर पाते. 2016 में नेटफ्लिक्स पर आई सुपरहिट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things) में मिली के किरदार को बहुत पसंद किया गया था.

स्ट्रेंजर थिंग्स में मिली ने ‘इलेवन’ (Eleven) का किरदार अदा किया था, जिसने उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान दिलाई. फैंस आज भी सिर मुंडे हुए और रहस्यमयी शक्तियों वाली उस बच्ची को भूल नहीं पाए. लेकिन, अब मिली 21 साल की हो चुकी हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी अपडेट रहती हैं और अपनी बेहद बोल्ड और हॉट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.

2016 में इलेवन का किरदार निभाया था

अब स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आने वाला है, जिसकी रिलीज डेट भी मेकर्स ने ऑफिशियल कर दी है. ये नेटफ्लिक्स पर ही स्ट्रीम होगा लेकिन, इस बार आप इसमें मिली को नहीं देख पाएंगे. जब मिली ने 2016 में इलेवन का किरदार निभाया था तब वो बहुत छोटी थीं. लेकिन, अब उनकी तस्वीरें देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. मिली अब बड़ी हो चुकी हैं और बेहद ग्लैमरस लगती हैं.

साल 2004 में हुआ जन्म

बता दें कि मिली बॉबी का जन्म साल 2004 में हुआ था. अब वो 21 साल की हैं लेकिन, उन्होंने साल 2024 में अपने बॉयफ्रेंड जेक से शादी कर ली थी. सोशल मीडिया पर बेहद सिजलिंग और रिवीलिंग नजर आने वाली मिली की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है. उनका अलग अलग अवतार उनके फैंस को बहुत पसंद आता है.