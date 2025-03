”शो शुरू करो लेकिन ध्यान रहें…” रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी बढ़ी राहत

नई दिल्ली : ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में की गई अश्लील टिप्पणियों के मामले में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को ‘द रणवीर शो’ फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। उनका पॉडकास्ट शो नैतिकता और शालीनता के मानकों को बनाए रखेगा ताकि किसी भी आयु वर्ग के दर्शक इसे देख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपना शो फिर से शुरू करने की अनुमति है क्योंकि उनके शो के प्रसारण पर 280 कर्मचारियों की आजीविका निर्भर करती है।

सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण या टेलीकास्ट को रोकने के लिए कुछ विनियमन की आवश्यकता हो सकती है जो हमारे समाज के ज्ञात नैतिक मानकों के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वे विचार-विमर्श करें और कुछ उपाय सुझाएं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करें।

India’s Got Latent case | Supreme Court permits Ranveer Allahbadia to resume ‘The Ranveer Show’, subject to him furnishing an undertaking that his podcast shows will maintain the desired standards of morality and decency so that viewers of any age group can watch.

