Zakir Khan Show: स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने रच दिया इतिहास, न्यूयॉर्क में ये काम करने वाले बन गए पहले भारतीय…अब हर तरफ हो रही है तारीफ

Zakir Khan New York Show: स्टैंड-अप कॉमेडियन ज़ाकिर खान ने न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी भाषा का शो करने वाले पहले भारतीय कॉमेडियन बनकर इतिहास रच दिया है।

अपने सहज हास्य और “सच्चे लौंडे” व्यक्तित्व के लिए पूरे भारत में पसंद किए जाने वाले इस कॉमेडियन ने इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों के साथ इस भावुक पल को साझा किया।

इसे “एक बड़ा दिन” बताते हुए, ज़ाकिर ने लिखा कि “हिंदी कॉमेडी के साथ 6,000 लोगों” के लिए परफॉर्म करना कितना रोमांचक था। उन्होंने अपने दोस्तों और टीम को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, जिसे उन्होंने “एक खास उपलब्धि” बताया।

सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना और काल पेन भी पहुंचे शो में

उनका उत्साहवर्धन करने वालों में जाने-माने नाम भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त, सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना और अभिनेता काल पेन उनका उत्साहवर्धन करने आए, जिससे यह रात और भी खास हो गई।

उनकी पोस्ट के एक हिस्से में लिखा था, “मैं अभी भी सोच रहा हूँ… थोड़े दिन बाद ठीक से बताऊँगा कैसा लगा। अभी के लिए समझ लो कि वो एक बड़ा दिन था, सिर्फ़ जगह या क्षमता की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उस दिन मेरे कुछ पसंदीदा लोग दर्शकों में मौजूद थे।”

ज़ाकिर ने लिखा, “@vikaskhannagroup भाई, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में @bungalowny को बुलाया। @kalpenn भाई, उन्होंने सिर्फ़ मेरा समर्थन करने के लिए अपनी रिहर्सल छोड़ दी।”

“अनजान देश, पराए लोगों के बीच इतना प्यार करने वाले लोग मिल गए, और क्या ही चाहिए। लोग बहुत दूर-दूर से ड्राइव करके आए थे, बहुत से लोग तो 2-3 घंटे की फ्लाइट से भी आए थे। मैं ये सब कभी भूल नहीं पाऊंगा। यह मेरे लिए, भारत में कॉमेडी के लिए और हमारी देसी संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ,” उन्होंने आगे कहा।

भारतीय कॉमेडी के लिए बड़ा क्षण

शो से पहले, ज़ाकिर के पोस्टर ने टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड को रोशन कर दिया, और वह अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स पर भी दिखाई दिए, यह दर्शाता है कि भारतीय कॉमेडी के लिए यह कितना बड़ा क्षण था।

शेफ विकास खन्ना ने भी भावनात्मक पोस्ट शेयर किया

उनके दोस्त, सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना ने भी प्रदर्शन से पहले एक भावनात्मक नोट साझा किया। ज़ाकिर की सफलता को “सपना सच होना” बताते हुए, खन्ना ने लिखा, “ईश्वर दयालु लोगों पर दया करता है। और यह सपना सच हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया आज रात हमारे बेटे को इतिहास रचते हुए देख रही है। हालाँकि मैं आज बंगला कभी नहीं छोड़ूँगा, लेकिन इस व्यक्ति के प्रति प्रेम और सम्मान के लिए, मैं भीड़ में मौजूद रहूँगा और जब वह मंच पर कदम रखेगा, तो लाखों बच्चों को उसके पीछे चलने का रास्ता दिखाते हुए उसका उत्साहवर्धन करूँगा।”

ज़ाकिर खान को पहली बार 2012 में कॉमेडी सेंट्रल की “इंडियाज़ बेस्ट स्टैंड-अप” प्रतियोगिता जीतने के बाद प्रसिद्धि मिली। तब से, उन्होंने भारत और विदेशों में एक विशाल प्रशंसक आधार बनाया है।

