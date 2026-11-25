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महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म ‘वाराणसी’ की रिलीज टल सकती है. एसएस राजामौली फिल्म के VFX और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम पूरा करने के लिए और समय चाहते हैं. फिल्म 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होने वाली है.
क्या है फिल्म रिलीज को लेकर अपडेट?
तेलुगु360 की रिपोर्ट के मुताबिक, एसएस राजामौली VFX शॉट्स का नतीजा देखने के बाद ही फिल्म की रिलीज को लेकर आखिरी फैसला लेना चाहते हैं. फिल्म में बड़े स्तर पर कंप्यूटर से तैयार किए गए विजुअल्स का इस्तेमाल हुआ है. ऐसे में डायरेक्टर जल्दबाजी में रिलीज करने के बजाय VFX और तकनीकी काम को बेहतर तरीके से पूरा करना चाहते हैं.
मेकर्स ने अभी तक पोस्टपोनमेंट कन्फर्म करने या रिवाइज्ड रिलीज डेट अनाउंस करने के लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है. इसलिए, अभी के लिए 7 अप्रैल, 2027 ही ऑफिशियली अनाउंस की गई तारीख है.
मेकर्स ने दी थी जानकारी
फिल्म की रिलीज टलने की खबर ऐसे समय आई है, जब कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने इसके काम को लेकर अपडेट दिया था. 15 नवंबर को X पर एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए ‘वाराणसी’ के ऑफिशियल अकाउंट ने बताया था कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन, CGI और बैकग्राउंड म्यूजिक पर काम चल रहा है. टीम के मुताबिक, फिल्म की डबिंग अभी शुरू नहीं हुई है.
फिल्म के बारे में
‘वाराणसी’ फिल्म में एक बड़ी टीम है, जिसमें महेश बाबू रुद्र का रोल कर रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा जोनास मंदाकिनी और पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभा का रोल कर रहे हैं. यह फिल्म एक बड़े एडवेंचर के तौर पर बनाई गई है जिसमें माइथोलॉजी, एक्शन और टाइम ट्रैवल के एलिमेंट्स हैं, और इसकी कहानी कई जगहों और टाइमलाइन पर फैली हुई है. MM कीरवानी म्यूजिक बना रहे हैं, जबकि KL नारायण इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं.
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