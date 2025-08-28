S. S. Rajamouli फिर मचाएंगे थिएटर पर भौकाल! ला रहे है Baahubali का तीसरे पार्ट, जाने कब होगी थिएटर पर रिलीज

Baahubali The Epic Teaser: निर्देशक एसएस राजामौली (S. S. Rajamouli) की सुपरहिट फिल्म ‘बाहुबली’ का तीसरी पार्ट रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है ‘बाहुबली: द एपिक’ और इसका टीजर रिलीज भी कर दिया गया हैं। यह खबर ‘बाहुबली’ फैंस के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है

फिल्म ‘बाहुबली’ के तीसरी पार्ट का टीजर हुआ आउट (Baahubali: The Beginning Teaser Out)

दरअसल, फिल्म ‘बाहुबली’ के तीसरी पार्ट का एलान जुलाई में किया गया, जिसके बाद फैंस फिल्म के रिलीज के लिए बेस्ब्री से इंतेजार कर रहे थे। वहीं अब मेकर्स ने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है और ‘बाहुबली’ के तीसरी पार्ट ‘बाहुबली: द एपिक’ (Baahubali The Epic) का टीजर रिलीज कर दिया है, जो बेहद धमाकेदार है और इसे देख फैंस बेहद खुश हो गए हैं। फिल्म ‘बाहुबली: द एपिक’ का टीजर करीब 1.17 मिनट का है, जिसकी शुरूआत में प्रभास की एंट्री होती है और बैकग्राउंड में बाहुबली-बाहुबली के नारे लग रहे होते है, इसके बाद ‘बाहुबली’ के दोनों पार्ट की झलक दिखाई जाती है। टीजर में प्रभास के अलावा अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबाती की भी नजर आ रहे है। लोगों को टीजर काफी शादनार और धमाकेदार लग रहा है और फैंस अब इसके ‘बाहुबली’ के तीसरी पार्ट ‘बाहुबली: द एपिक’ के लिए बेहद उत्साहित हैं।

‘बाहुबली: द एपिक’ के टीजर ने मचा दी धूम (Baahubali: The Beginning Release Date)

बता दें कि एसएस राजामौली की ‘बाहुबली’ फ्रेंचाइजी की तीसरे पार्ट ‘बाहुबली: द एपिक’ का टीजर मंगलवार को रिलीज हुआ है और अब हर जगह सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और फैंस भी टीजर देखकर जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रिलीज डेट की बात करें तो इस सुपरहिट फिल्म ‘बाहुबली’ का तीसरे पार्ट इसी साल 31 अक्तूबर में सिनेमाघरों तहलका मचाने वाला है। इस फ्रेंचाइजी की पहली कड़ी ‘बाहुबली: द बिगनिंग’ साल 2015 में रिलीज हुई थी। दूसरी फिल्म ‘बाहुबली 2: द कॉन्क्लूजन’ साल 2017 में आई। दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी।