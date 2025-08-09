SSMB29: राजामौली ने ये क्या कर दिया? आधा-अधूरा पोस्टर शेयर कर कह दी ये बात, सुन साउथ इंडस्ट्री में मच गया भूचाल!

SSMB29: फिल्म मेकर एसएस राजामौली इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म को लेकर काम कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने महेष बाबू के साथ हाथ मिलाया है। अपकमिंग फिल्म ‘SSMB29’ पर दोनों काम कर रहें हैं। इस बीच राजामौली ने आज 9 अगस्त को महेश बाबू के जन्मदिन के मौके पर एक खास गिफ्ट दिया है। उन्होंने अपनी इस अपकमिंग फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया है। उन्होंने पोस्टर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। हालांकि पोस्टर आधा है। साथ ही उन्होंने पोस्टर के बाद एक पोस्ट भी की है। जिसमें इसे लेकर थोड़ी जामकारी साझा की है। फिल्म का पोस्ट किया शेयर

राजामौली ने महेश बाबू और उनके फैंस को गिफ्ट देते हुए लिखा- भारत और दुनिया भर के प्रिय सिनेमा प्रेमियों, साथ ही महेश के प्रशंसकों, हमें शूटिंग शुरू हुए काफी समय हो गया है, और हम फिल्म के बारे में जानने की आपकी उत्सुकता की सराहना करते हैं। हालाँकि, इस फिल्म की कहानी और दायरा इतना व्यापक है कि मुझे लगता है कि सिर्फ़ तस्वीरें या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इसे न्याय नहीं दे सकतीं। हम वर्तमान में उस सार, गहराई और मनमोहक दुनिया को प्रदर्शित करने के लिए कुछ पर काम कर रहे हैं जिसे हम बना रहे हैं। इसका अनावरण नवंबर 2025 में किया जाएगा, और हम इसे एक अभूतपूर्व अनावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद।

भारी-भरकम बजट में बन रही फिल्म