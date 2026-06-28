फ्रांस में मिला बड़ा सम्मान, भावुक हुए एसएस राजामौली; बोले- ‘इसे जिंदगीभर नहीं भूलूंगा’

प्रशंसित फिल्म निर्माता एसएस राजामौली को एक दुर्लभ अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला, क्योंकि उनकी तीन ऐतिहासिक फिल्में ‘ईगा’, ‘आरआरआर’ और ‘बाहुबली’ को पेरिस के प्रतिष्ठित सिनेमैथेक फ्रैंकेइस में प्रदर्शित किया गया था.

सम्मान के तौर पर सिनेमैथेक फ्रांसेज़ ने एसएस राजामौली के नाम पर एक स्थायी सीट भी समर्पित की. इस खास सम्मान को मिलने पर राजामौली ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए बेहद गर्व की बात है और वह इसे जीवनभर अपने साथ संजोकर रखेंगे.

कैप्शन में क्या लिखा?

निर्देशक ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘पेरिस में होना और मेरी फ़िल्मों की स्क्रीनिंग होना ही मेरे लिए सम्मान की बात है. लेकिन मुझे एक ऐसा सुखद सरप्राइज मिला जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी. यह एक ऐसी भावना है जिसे मैं पूरी तरह शब्दों में बयां नहीं कर सकता. महान हेनरी लैंगलोइस के नाम पर बने दुनिया के सबसे मशहूर फ़िल्म संस्थानों में से एक में हमेशा के लिए जगह मिलना, एक ऐसी बात है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा.’

आगे उन्होंने लिखा, ‘मशहूर फ्रेंच फिल्ममेकर कोस्टा-गवरस की मौजूदगी ने इस जश्न को और भी यादगार बना दिया. वे अपनी पत्नी के साथ स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे. फ़िल्ममेकर का शुक्रिया अदा करते हुए राजामौली ने आगे कहा, ‘इस सम्मान के लिए और भारतीय सिनेमा को इतने प्यार और गर्मजोशी से अपनाने के लिए, मैं महान कोस्टा-गवरस और पूरी सिनेमैथेक फ़्रेंकाइस फ़ैमिली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं.’

आगामी फिल्म को लेकर है खास चर्चा

इस सप्ताह की शुरुआत में एसएस राजामौली ने एनीसी एनिमेशन फेस्टिवल में अपनी आगामी फिल्म ‘वाराणसी’ की पहली झलक दिखाई. महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर इस फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है. पिछले साल राजामौली ने फिल्म के टाइटल की घोषणा करते हुए महेश बाबू के किरदार की पहली झलक भी साझा की थी, जिसमें वह हाथ में त्रिशूल लिए बैल की सवारी करते नजर आए थे. यह फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.