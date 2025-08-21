Home > मनोरंजन > SRK से मिलने की कोशिश में फैन बना Zomato डिलीवरी बॉय, मन्नत के गार्ड का जवाब वायरल

SRK से मिलने की कोशिश में फैन बना Zomato डिलीवरी बॉय, मन्नत के गार्ड का जवाब वायरल

SRK Fan Disguised Himself: शाहरुख खान के एक फैन ने मन्नत में घुसने के लिए Zomato डिलीवरी बॉय का अवतार बनाया। गार्ड का जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखें वायरल वीडियो।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 21, 2025 11:19:37 IST

Shah Rukh Khan
Shah Rukh Khan

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के फैन उन्हें कितना चाहते हैं इस बात का अंदाजा लगा पाना आपके और हमारे लिए बेहद मुश्किल है। उनके एक फैन की दीवानगी देखकर हर कोई दंग रह जाएगा! हाल ही में एक फैन ने Mannat में पहुंचने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि देखकर हंसी रोकना मुश्किल था। उसने खुद को Zomato डिलीवरी बॉय का भेष देकर गेट पर खड़ा कर दिया। सोच रहा था कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा और वह अपने हीरो से आमना-सामना कर लेगा।

लेकिन मन्नत के गार्ड ने उसकी चाल भांप ली। गार्ड ने मजाकिया अंदाज़ में कहा कि “एक फोन करेगा तो पूरा कॉफी वाला नाचेगा उसके सामने!” और फैन की सारी प्लानिंग पानी में जा गई। फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उसकी इस मस्ती भरी कोशिश पर हंस-हंसकर लोट-पोट हो पड़े।

यहां देखें वायरल वीडियो



हॉटनेस देख छूट जाते हैं फैंस के पसीने, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और भी ग्लैमरस हुई ये हसीना

सोशल मीडिया और मीम की बरसार

शाहरुख खान हमेशा अपने फैंस के लिए खास रहते हैं। जब वह घर में होते हैं तो बालकनी से हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन करते हैं। लेकिन इस बार फैन को बस इतनी ही दूरी पर संतोष करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे MEME और मजेदार टिप्पणियों के लिए बेहतरीन मान लिया।

इंटरनेट पर छाया गार्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर

इस घटना से साफ है कि किंग खान के फैंस की दीवानगी किसी भी हद तक जा सकती है। मगर मन्नत के गार्ड ने साबित कर दिया कि उनकी सतर्कता और ह्यूमर भी कमाल है।

 कौन है उत्सव दहिया? जिसने एक गाने के माध्यम से बजा दी अपूर्वा मखीजा की बैंड, अब क्या करेंगी Rebel Kid

शाहरुख के घर में घुसने की कोशिश करने वाला कौन?

फैन की मासूम कोशिश, गार्ड का मजेदार जवाब और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला वीडियो, तीनों मिलकर इस कहानी को बेहद मनोरंजक बना देते हैं। यह दिखाता है कि बॉलीवुड की दीवानगी और ह्यूमर मिलकर कैसे फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।  बता दें कि शाहरुख के घर में घुसने की कोशिश करने वाला लड़का एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है। शुभम ने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें उसने पहले बताया कि वो शाहरुख खान के घर मन्नत के फ्रंट गेट पर खड़ा था, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
SRK से मिलने की कोशिश में फैन बना Zomato डिलीवरी बॉय, मन्नत के गार्ड का जवाब वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

SRK से मिलने की कोशिश में फैन बना Zomato डिलीवरी बॉय, मन्नत के गार्ड का जवाब वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

SRK से मिलने की कोशिश में फैन बना Zomato डिलीवरी बॉय, मन्नत के गार्ड का जवाब वायरल
SRK से मिलने की कोशिश में फैन बना Zomato डिलीवरी बॉय, मन्नत के गार्ड का जवाब वायरल
SRK से मिलने की कोशिश में फैन बना Zomato डिलीवरी बॉय, मन्नत के गार्ड का जवाब वायरल
SRK से मिलने की कोशिश में फैन बना Zomato डिलीवरी बॉय, मन्नत के गार्ड का जवाब वायरल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?