SRK से मिलने की कोशिश में फैन बना Zomato डिलीवरी बॉय, मन्नत के गार्ड का जवाब वायरल

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के फैन उन्हें कितना चाहते हैं इस बात का अंदाजा लगा पाना आपके और हमारे लिए बेहद मुश्किल है। उनके एक फैन की दीवानगी देखकर हर कोई दंग रह जाएगा! हाल ही में एक फैन ने Mannat में पहुंचने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि देखकर हंसी रोकना मुश्किल था। उसने खुद को Zomato डिलीवरी बॉय का भेष देकर गेट पर खड़ा कर दिया। सोच रहा था कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा और वह अपने हीरो से आमना-सामना कर लेगा।

लेकिन मन्नत के गार्ड ने उसकी चाल भांप ली। गार्ड ने मजाकिया अंदाज़ में कहा कि “एक फोन करेगा तो पूरा कॉफी वाला नाचेगा उसके सामने!” और फैन की सारी प्लानिंग पानी में जा गई। फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग उसकी इस मस्ती भरी कोशिश पर हंस-हंसकर लोट-पोट हो पड़े।

यहां देखें वायरल वीडियो







हॉटनेस देख छूट जाते हैं फैंस के पसीने, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद और भी ग्लैमरस हुई ये हसीना

सोशल मीडिया और मीम की बरसार

शाहरुख खान हमेशा अपने फैंस के लिए खास रहते हैं। जब वह घर में होते हैं तो बालकनी से हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन करते हैं। लेकिन इस बार फैन को बस इतनी ही दूरी पर संतोष करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे MEME और मजेदार टिप्पणियों के लिए बेहतरीन मान लिया।

इंटरनेट पर छाया गार्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर

इस घटना से साफ है कि किंग खान के फैंस की दीवानगी किसी भी हद तक जा सकती है। मगर मन्नत के गार्ड ने साबित कर दिया कि उनकी सतर्कता और ह्यूमर भी कमाल है।

कौन है उत्सव दहिया? जिसने एक गाने के माध्यम से बजा दी अपूर्वा मखीजा की बैंड, अब क्या करेंगी Rebel Kid

शाहरुख के घर में घुसने की कोशिश करने वाला कौन?

फैन की मासूम कोशिश, गार्ड का मजेदार जवाब और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला वीडियो, तीनों मिलकर इस कहानी को बेहद मनोरंजक बना देते हैं। यह दिखाता है कि बॉलीवुड की दीवानगी और ह्यूमर मिलकर कैसे फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। बता दें कि शाहरुख के घर में घुसने की कोशिश करने वाला लड़का एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है। शुभम ने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें उसने पहले बताया कि वो शाहरुख खान के घर मन्नत के फ्रंट गेट पर खड़ा था, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया.