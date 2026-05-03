SRK Deepika Capetown Video: प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण का हाथ थामे नजर आये शाहरुख, सीढ़ी चढ़ने में की मदद, ‘किंग’ की शूटिंग का एक और BTS वीडियो वायरल

हाल ही में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा करने वाली दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘किंग’ की शूटिंग कर रही हैं. इस दिनों शूटिंग के लिए फिल्म की टीम दक्षिण अफ्रीका में हैं.

इस फिल्म के सेट से एक बिहाइंड-द-सीन वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों शाहरुख औरदीपिका के बीच एक छोटा-सा पल कैद हुआ है. इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई किंग खान की तारीफ कर रहा है.

बिहाइंड द सीन वीडियो वायरल

वीडियो में शाहरुख खान प्रेग्नेंट दीपिका को सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद करते नजर आ रहे हैं. काले रंग की शर्ट और पैंट पहने शाहरुख खान बीच रास्ते में रुकते हैं, दीपिका की ओर मुड़ते हैं और अपना हाथ बढ़ाते हैं. चमकीले नारंगी रंग के टॉप और ढीले-ढाले मल्टीकलर ट्राउजर में दीपिका उनका हाथ थाम लेती हैं और दोनों साथ में सीढ़ियों पर चढ़ना जारी रखते हैं. सेट से लिया गया यह वीडियो वायरल हो गया है. इस वीडियो में दोनों सितारों के बीच हुई बातचीत ने ऑनलाइन सबका ध्यान खींचा है.

पहले भी लीक हुई हैं शूटिंग की फोटो

यह वीडियो फिल्म ‘किंग’ के दक्षिण अफ्रीका शेड्यूल की तस्वीरें ऑनलाइन लीक होने के तुरंत बाद सामने आया है. इन तस्वीरों में शाहरुख खान और दीपिका एक जटिल दृश्य की शूटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे और ये तस्वीरें फैन पेजों पर व्यापक रूप से वायरल हुई थीं. हालांकि, फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने उस समय तस्वीरों के लीक होने की निंदा की थी और प्रशंसकों से उन्हें ऑनलाइन साझा न करने का आग्रह किया था. सिद्धार्थ आनंद ने लीक हुई तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर प्रतिक्रिया दी थी.

Deepika and Shah Rukh Khan

shoot #king I’m risking my account for this gem 😭 #deepikapadukone #srk pic.twitter.com/4giTNJn9jN — Riya padukone (@_Riya_hd) May 1, 2026

उन्होंने लिखा, “सभी प्रशंसकों से अनुरोध है कि कृपया ‘किंग’ के सेट से लीक हुई किसी भी मल्टीमीडिया सामग्री को पोस्ट या प्रसारित न करें. टीम सभी के लिए बेहतरीन सिनेमाई अनुभव सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात काम कर रही है. आइए बड़े पर्दे पर आने वाले सरप्राइज का इंतजार करें और उन दृश्यों के सामने आने का इंतजार करें जिन्हें ‘किंग’ की टीम मूल रूप से जारी करने की योजना बना रही है. आपके प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद.”

फिल्म के बारे में

फिल्म ‘किंग’ में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी भी मुख्य भूमिका में हैं. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में शाहरुख खान एक शातिर अंडरवर्ल्ड में एक अनुभवी हत्यारे की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सुहाना उनकी शिष्या का किरदार निभा रही हैं. यह फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है.