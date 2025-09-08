Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > जिस शख्स को बांधी राखी उसी से हुई प्रेग्नेंट! अपनी ही खास दोस्त की पीठ पर खंजर घोप की थी शादी

जिस शख्स को बांधी राखी उसी से हुई प्रेग्नेंट! अपनी ही खास दोस्त की पीठ पर खंजर घोप की थी शादी

80 और 90 के दौर में हर किसी को अपने हुस्न से दीवाना बना देने वाली एक्ट्रेस ने लिए उस शख्स के साथ सात फेरे, जिसे बांधती थी राखी, मारा था अपनी ही खास दोस्त की पीठ पर खंजर, शादी से पहले ही हुई थी प्रेग्नेंट

Published: September 8, 2025 17:10:20 IST

बॉलीवुड की कई पॉपुलर एक्ट्रेसेस ऐसी ही जिनकी लव लाइफ बेहद अनोखी रही है, ऐसी ही एक पॉपुलर एक्ट्रेस के बारे में यहां हम आपको बता रहे हैं, जिसने उस शख्स के साथ सात फेरे लिए थे, जिसे राखी बांधती थी और शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी। हम बात कर रहे हैं अपने दौर की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस श्रीदेवी की, जिसने कई दशकों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया था। लोग एक्ट्रेस् की अदाकारी के दीवाने थे और उनकी खूबसूरती पर अपनी जान वारते थे। 

श्रीदेवी की लव लाइफ 

श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी लोग उन्हें भूल नहीं पाए हैं। एक्ट्रेस की फिल्में और उनके किरदार लोगों के दिलों दिमाग पर छाए हुए हैं। श्रीदेवी अपनी  प्रोफेशनल लाइफ के चलते जितनी चर्चा में रहती थी, उतनी ही वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में छाई हुई थी। श्रीदेवी ने प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ शादी की थी, लेकिन शादी से पहले श्रीदेवी और बोनी कपूर एक दूसरे को कई समय तक डेट किया था। जब प्रोड्यूसर बोनी कपूर को श्रीदेवी से प्यार हुआ था, तब वो शादीशुदा थे, उन्होंने 1983 में मोना शौरी से शादी की थी और वो दो बच्चों के पिता थे। बता दें कि बोनी कपूर की पहली वाइफ श्रीदेवी की सबसे खास दोस्त थी। 

मिथुन चक्रवर्ती के प्यार में पागल थी श्रीदेवी

वहीं बोनी कपूर को डेट करने से पहले श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती के प्यार में पागल थी और उन्हें डेट कर रही थी। उस दौरान दोनों के प्यार की खबर जगजाहिर, बोनी कपूर संग बढ़ रही श्रीदेवी की नजदीकियों के बारे में कोई नहीं जानता था। वहीं जब मिथुन चक्रवर्ती को श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच बढ़ रहे प्यार का पता चला, तो वो आग बबूला हो गए, कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती को अपने प्यार का भरोसा दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी बांधी थी।

शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी श्रीदेवी 

जब श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती को डेट कर रही, तब वो भी शादीशुदा थे और एक्ट्रेस उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी के लिए पत्नी को छोड़ने से साफ मना कर दिया था।, जिसके बाद श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के रिश्ते में दराद आती गई और दूरियां बढ़ गई, जिसके बाद बोनी कपूर का रास्ता साफ हो गया और उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और बच्चों को भी छोड़ दिया और साल 1996 में श्रीदेवी  से शादी की। कहा जाता है कि जब श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की थी, तब एक्ट्रेस प्रेग्नेंट थी। 

