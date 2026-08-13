शादीशुदा मर्दों संग चला चक्कर, प्रेग्नेंट हुई तो उस आदमी से रचाई शादी जिसे बांधी राखी; Sridevi की ‘लव हिस्ट्री’ सुन उड़ेंगे होश

Sridevi Love History: 90s की बॉलीवुड एक्ट्रेस का जलवा आज भी कायम है. उनकी अदाओं से लेकर उनकी एक्टिंग तक लोगों को खूब भाती है. ऐसे में 90s बॉलीवुड एक्ट्रेस की जब बात आती है तो सबके मन में एक ही नाम सबसे पहले आता है और वो है श्रीदेवी जी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी की लव लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी. 2 जून 1996 को उन्होंने बोनी कपूर से शादी की. खास बात यह है कि बोनी कपूर को श्रीदेवी ने कभी राखी भी बांधी थी. उस समय बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे.

मिथुन चक्रवर्ती के साथ जुड़ा नाम

श्रीदेवी का नाम अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी जोड़ा जाता था. मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने मंदिर में शादी भी की थी. हालांकि, इन खबरों की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई. मिथुन पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी योगिता बाली थीं. बताया जाता है कि योगिता को श्रीदेवी और मिथुन के रिश्ते की जानकारी थी और वो इससे काफी परेशान थीं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी. इस घटना के बाद मिथुन काफी डर गए और उन्होंने श्रीदेवी से दूरी बना ली. धीरे-धीरे दोनों का रिश्ता खत्म हो गया.

जितेंद्र के साथ भी जुड़ा नाम

इसके बाद श्रीदेवी का नाम अभिनेता जितेंद्र के साथ भी जोड़ा गया. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था, जिसके कारण उनके अफेयर की खबरें सामने आईं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय जितेंद्र भी शादीशुदा थे. कहा जाता है कि इन खबरों के कारण जितेंद्र की पत्नी शोभा को भी गलतफहमी हुई थी. इसके बाद जितेंद्र श्रीदेवी को अपने घर ले गए और अपनी पत्नी की गलतफहमी दूर की.

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बोनी कपूर से शादी

श्रीदेवी की जिंदगी में बोनी कपूर की एंट्री भी काफी दिलचस्प तरीके से हुई. बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी मोना शौरी श्रीदेवी की अच्छी दोस्त थीं. बताया जाता है कि जब श्रीदेवी का मिथुन के साथ रिश्ता था, तब उन्होंने मिथुन को अपने प्यार का भरोसा दिलाने के लिए बोनी कपूर को राखी बांधी थी. बाद में मिथुन और श्रीदेवी का रिश्ता खत्म हो गया और श्रीदेवी की नजदीकियां बोनी कपूर से बढ़ने लगीं. बाद में श्रीदेवी की प्रेग्नेंसी की खबर सामने आई. इसके बाद बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी मोना शौरी से तलाक लिया और 2 जून 1996 को श्रीदेवी से शादी कर ली. इस तरह श्रीदेवी और बोनी कपूर की प्रेम कहानी ने बॉलीवुड में खूब सुर्खियां बटोरीं और आज भी उनकी शादी को लेकर कई किस्से चर्चा में रहते हैं.

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