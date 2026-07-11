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सिर्फ 1 फिल्म में श्रीदेवी और गोविंदा ने किया था काम, फिर क्यों बना ली एक-दूसरे से दूरी? जानिए वो किस्सा

Sridevi and Govinda: बॉलीवुड की दुनिया के दो दिग्गज एक्टर्स श्रीदेवी और गोविंदा ने अपने करियर में साथ में सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया था. इसके बाद दोनों कभी साथ में नजर नहीं आए. जानिए आखिर दोनों ने क्यों बना ली एक-दूसरे से दूरी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 11, 2026 11:09:03 AM IST

श्रीदेवी और गोविंदा की फिल्म
श्रीदेवी और गोविंदा की फिल्म


दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपने एक्टिंग करियर में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया था. साथ ही आपको बता दें कि श्रीदेवी अपने स्टारडम को लेकर बेहद सख्त थी और हर किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करती थीं. एक्ट्रेस ने गोविंदा के साथ भी सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया था. फिर दोनों ने दोबारा कभी किसी फिल्म ने काम नहीं किया. बताया जाता है कि श्रीदेवी ने गोविंदा की बेइज्जती कर दी थी. जानिए पूरा किस्सा. 

गोविंदा की फेवरेट एक्ट्रेस थीं श्रीदेवी

अभिनेता गोविंदा ने अपने करियर के शुरुआती दौर में एक इंटरव्यू में बताया था कि श्रीदेवी के साथ वो काम करना चाहते थे. गोविंदा ने कई बार श्रीदेवी के अभिनय की तारीफ की थी और उन्हें अपनी पसंदीदा अभिनेत्री में से एक बताया था. 1990 के दशक में जब गोविंदा कॉमेडी और मसाला फिल्मों के बड़े स्टार बन रहे थे तब श्रीदेवी पहले से ही हिंदी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्रियों में से गिनी जाती थीं. 

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दोनों ने साथ में की पहली फिल्म

साल 1989 में फिल्म ‘गैरकानूनी’ में गोविंदा और श्रीदेवी ने पहली और आखिरी बार एक साथ काम किया था. फिल्म का निर्देशन प्रयाग राज ने किया था. इसमें दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया लेकिन इसके बाद दोनों ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया. सबसे खास बात ये थी कि यह फिल्म ‘गैरकानूनी’ सफल रही. 

क्यों बना ली दूरी?

फिल्म ‘गैर कानानूनी’ की शूटिंग जब शुरू हुई थी उस समय श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल थीं. उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनके नाम से ही फिल्में चलती थी. वहीं दूसरी ओर गोविंदा उस समय इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के दौर में थे. बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच एक विवाद हुआ जिसमें श्रीदेवी ने गोविंदा को छोटा अभिनेता कहकर उनकी आलोचना की, जिससे गोविंदा के सम्मान को ठेस पहुंची. इस घटना के बाद गोविंदा ने फैसला किया कि वह दोबारा श्रीदेवी के साथ काम 
नहीं करेंगे. 

यह खबर भी पढे़ं: 17 साल की उम्र में बने शौहर! छोटी बच्ची से किया निकाह; इंफ्लुएंसर की शादी ने बटोरी सुर्खियां

Tags: govindasridevi
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